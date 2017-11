Balanceakte auf der Grenze des guten Geschmacks sind für Werber die sicherste Strategie, um im Reklamedschungel noch aufzufallen. Anfang 2017 etwa bewarb das Streamingportal Netflix eine neue Zombie-Comedyserie auf riesigen Plakaten mit einem zerstückelten, als Currywurst angerichteten Zeigefinger.

Solche gezielten Tabubrüche kommen bei Konsumenten nicht immer gut an. Im Fall der Netflix-Kampagne war die Empörung so massiv, dass das Unternehmen die beanstandeten Poster schnell wieder abhängte. Der Adressat für Beschwerden gegen als anstößig empfundene Werbung ist der Deutsche Werberat in Bonn.

Freiwillige Selbstkontrolle der Werbebranche

Gegründet wird der Deutschen Werberat am 8. November 1972 vom Zentralverband der Deutschen Werbewirtschaft ( ZAW ) in Bonn. " Er ist eine Institution zur Konfliktregelung zwischen werbenden Firmen, Agenturen und Medien einerseits sowie den umworbenen Verbrauchern anderseits ", erklärt Volker Nickel, Gründungsmitglied des Werberats und langjähriger ZAW-Sprecher.

In Ergänzung zu geltenden Gesetzen schafft sich die Werbebranche damit ein freiwilliges Kontrollorgan, ähnlich der FSK in der Filmwirtschaft. Das Gremium erlässt und überwacht die Einhaltung von Regeln gegen Gewaltverherrlichung, Herabwürdigung und Diskriminierung, bei Werbung mit oder für Kinder und in streng reglementierten Bereichen wie der Alkohol- und Glücksspielbranche. Auch Klagen gegen unhaltbare Versprechen von Firmen und glatte Werbelügen rufen den Werberat auf den Plan.

Der Omo-Knoten verschwindet - Benetton siegt