Doch der Auftritt der Oppositionellen im Prager Parlament fällt aus: Das Trio wird auf der Fahrt von der Polizei verfolgt und inhaftiert, das Papier beschlagnahmt. Trotzdem greifen die Behörden zu spät ein: Die "Charta 77" ist bereits westlichen Medien zugespielt worden und erscheint am selben Tag in der französischen Tageszeitung "Le Monde". Am nächsten Tag wird die offizielle Fassung der deutschen Übersetzung des Aufrufs in der "Frankfurter Zeitung" veröffentlicht.

Als Konterrevolutionäre kritisiert