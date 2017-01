" Zartes Verhältnis " im Sommer

Die jungen Frauen laden Schiller ein, den Sommer 1788 bei ihnen in Rudolstadt zu verbringen. Es wird eine Zeit voller Seligkeit. Keiner stört die innige Dreisamkeit: Die Mutter der beiden Töchter hat am Hof zu tun, Carolines Gatte ist viel auf Reisen. Schiller ist hingerissen: " Hätte man uns erst in unserem engen Kreis beobachtet, wo wir drei ohne Zeugen waren - wer hätte dieses zarte Verhältnis begriffen? " Er mag gar nicht mehr abreisen und bleibt bis zum November 1788.

Beide Schwestern sind in Schiller verliebt. In Caroline, die zu diesem Zeitpunkt noch verheiratet ist, reift ein kühner Plan. Sie überredet Schiller, Charlotte einen Heiratsantrag zu machen. " Wenn er die Schwester heiratet, hat sie sich vorgestellt, wird es ein Dreiecksverhältnis ", sagt Biografin Jüngling. " Die haben sich da ein schönes Leben ausgemalt. "

Carolines Kalkül scheint aufzugehen. Schiller verlobt sich mit Lotte, schreibt aber direkt danach an Caroline: " Ach, wenn Du erfahren wolltest, wie sehr ich dich liebe, so müsstest Du mir eine neue Sprache und ein unsterbliches Leben geben. " Ihre schönsten Freuden habe die Liebe noch zurückgehalten, " bis jetzt konnten wir sie nur in fernen Ahnungen empfinden ."

Dissonanzen nach Charlottes Heirat

Nach der Hochzeit von Charlotte mit Schiller zieht Caroline als dessen Schwägerin in die Nähe des Ehepaares. Doch schnell wird klar: Die kleine Schwester will ihren Mann nicht teilen. Sie lehnt dessen Plan ab, zu dritt gemeinsam zu wohnen. Charlotte bekommt stattdessen vier Kinder von Schiller und unterstützt ihn bei der Arbeit.

Caroline, die sich inzwischen von ihrem Mann getrennt hat, stürzt sich verbittert in eine Affäre nach der anderen. Über Schiller ist sie zutiefst enttäuscht: " Kein alter Ton erklingt unter uns, ich verhüte es und er sucht es nicht - die himmlische Freiheit ist entflohen. "

Bittere Bilanz