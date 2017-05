" Natürlich müssen Frauen weniger verdienen als Männer. Weil sie schwächer sind, weil sie kleiner sind und weil sie weniger intelligent sind ", sagte der 74-jährige polnische EU-Abgeordnete Janusz Korwin-Mikke im März 2017 im EU -Parlament in Brüssel. Viele Zuhörer waren empört, aber noch vor wenigen Jahrzehnten waren solche Äußerungen alltäglich.

" Im Deutschen Bundestag nach 1949 gab es solche Bemerkungen zuhauf ", sagt die Juristin Lore Maria Peschel-Gutzeit ( SPD ), die sich seit den 1950er-Jahren für die Gleichberechtigung von Mann und Frau auf Gesetzesebene engagiert.

" Männer und Frauen sind gleichberechtigt "

Damals werden Frauen durch die Heirat zu weitgehend rechtlosen Wesen. Ohne Zustimmung des Ehemanns: kein Konto, kein Vermögen, keine Arbeit. Daran rüttelt die Rechtsanwältin und SPD-Politikerin Elisabeth Selbert.

Als einer von vier Frauen im Parlamentarischen Rat mit seinen 65 Mitgliedern gelingt es ihr, die Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Verfassung vom Mai 1949 zu verankern. Artikel 3, Absatz 2 des Grundgesetzes lautet: " Männer und Frauen sind gleichberechtigt. "

"Ausgesprägter Ehetyrann"

" Ich war gar nicht entzückt von dieser Bestimmung ", kommentiert damals Thomas Dehler ( FDP ), ebenfalls Mitglied im Parlamentarischen Rat und ab September 1949 Justizminister. " Man kann das Leben nicht regulieren. Ich zum Beispiel bin ein ausgeprägter Ehetyrann. (…) Am Ende haben auch hartgesottene Ehemänner, wie ich einer bin, sich gebeugt, damit die gute Seele ihre Ruhe habe ", erklärte Dehler.

Doch die Gesetze des Bürgerlichen Gesetzbuches stammen weiterhin aus der Kaiserzeit, als der Mann noch absolutes Oberhaupt der Familie war. Neben dem Verfassungsgrundsatz müssen also neue Gesetze her. " Denn die alten verstießen per se gegen den Grundsatz der Gleichberechtigung ", erklärt die Juristin Lore Maria Peschel-Gutzeit.

Doch die Gesetzgebung stockt: Der Bundestag engagiert sich wenig und auch Teile der Bevölkerung und die Katholische Kirche sind patriarchalisch eingestellt.