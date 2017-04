Ikone der Schwulenbewegung

Barbara Joan Streisand, am 26. April 1942 in Brooklyn geboren, entstammt einer Familie mit jüdischen Vorfahren aus Russland und Österreich. Sie ist 16 Monate alt, als ihr Vater stirbt. Mit fünf entdeckt sie einen großen Schatz: ihre Stimme. Vom neuen Stiefvater wegen ihres Silberblicks und der großen Nase verspottet, flüchtet sich das dürre Mädchen vor dem Fernseher in eine Glamourwelt – wild entschlossen, einmal als umjubelter Star den Eltern, der ganzen Welt und sich selbst zu beweisen, was in ihr steckt.

Aus Barbara wird Barbra, die mit 16 Jahren ein dunkles Loch in Manhattan bezieht und zum Sprung ins Showgeschäft ansetzt. Charakterschauspielerin will sie werden. Doch den ersten Erfolg und ihre ersten treuen Fans verdankt die Streisand ihrem glockenhellen Mezzosopran. Bei einem Talentwettbewerb in einem Schwulenclub singt sie 1960 mit der Verwundbarkeit einer einsamen Seele und dem Stolz einer Kämpferin. Nach wenigen Sekunden verstummen die Gespräche, dann brechen Begeisterungsstürme los. In kürzester Zeit wird Barbra Streisand zur Sensation in New York und zur Ikone der Homosexuellen.

Funny Girl und zickige Diva

Gerade 22 Jahre alt, triumphiert die Streisand am Broadway mit dem Musical "Funny Girl“. Sie verschmilzt förmlich mit der Figur der Fanny Brice, einer unattraktiven jüdischen Frau, die sich allen Demütigungen widersetzt und zur gefeierten Komödiantin aufsteigt. Dazu besingt sie in den folgenden drei Jahren zwölf Musikalben, die sich millionenfach verkaufen. Die Verfilmung von "Funny Girl“ macht sie weltweit zum Superstar. Radio- und Fernseh-Specials feiern sie als unverwechselbaren neuen Stern am Show-Firmament.

Barbra Streisand mit Ehemann Elliot Gould

Versagensängste kaschiert die Streisand mit resolutem, forderndem Auftreten. Akribisch kontrolliert sie bei Dreharbeiten jedes Detail und stößt damit Regisseure und Kollegen vor den Kopf. Walther Matthau, ihr Partner im Filmmusical "Hello Dolly", beschimpft sie als untalentierte Giftschlange. Interviews zieht Barbra Streisand meist geschickt ins Alberne, um von Fragen nach ihrem Privatleben, ihrem kleinen Sohn Jason und der gescheiterten Ehe mit Schauspieler Elliot Gould abzulenken. Der Mythos von der perfektionistischen, herrschsüchtigen und zickigen Diva gehört zu Streisands Karriere wie ihre Triumphe und ihre innere Zerrissenheit.