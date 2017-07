Kein Reich der Antike perfektioniert die Technologie der Wasserversorgung derart wie das Imperium Romanum. Vor 2.000 Jahren verbrauchen die Bürger Roms rund 400 Liter Wasser pro Tag und Kopf – das Dreifache unseres Bedarfs heutzutage. Sieben Fernleitungen versorgen die Stadt bereits, als Kaiser Caligula 38 n. Chr. den Bau zweier weiterer Aquädukte in Auftrag gibt.

Einweihung unter Kaiser Claudius

Anders als der Anio Novus, der lange nur eine trübe Brühe führt, leitet die Aqua Claudia Trinkwasser bester Qualität nach Rom. Dafür zahlt die Stadt einen immensen Preis: 350 Millionen Sesterzen, deutlich mehr, als das gesamte römische Militär in einem Jahr verschlingt. Fast 69 Kilometer weit zieht sich die Aqua Claudia von der Quelle des Aniene über die Berge der Campagna di Roma.

Meist verläuft die Leitung in unterirdischen Tunneln; die Täler aber müssen 14 Kilometer lang mit Ziegelbögen überbrückt werden. Nach 14 Jahren Bauzeit treffen die Aqua Claudia und der Anio Novus an der Porta Maggiore zusammen. Das Stadttor hat Caligulas Nachfolger Claudius als Kreuzungspunkt der beiden Leitungen errichtet. Am 1. August 52 werden die neue Wasseradern eingeweiht. Allein durch die Aqua Claudia fließen täglich je nach Jahreszeit bis zu 190.000 Kubikmetern Wasser. Die Hauptstadt Rom wird damit zur mit Abstand bestversorgten Metropole des gesamten Reichs.

Teurer Pfusch am Bau

Das neue Wasser speist die kaiserlichen Paläste und Villen wohlhabender Römer, die sich mit Genehmigung des Kaisers eine kostenpflichtige Privatleitung legen lassen. Der größte Teil aber fließt in öffentliche Brunnen und Toiletten, in Rinnen zur Straßenreinigung und in Handwerksbetriebe wie den Tuchwalkern. Und es rauscht durch die Bodenheizungen, Dampf- und Kaltbecken von Hunderten öffentlichen Badeanlagen und Thermen.