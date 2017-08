Uwe Barschel reist am 24. August 1987 in die kleine Gemeinde Kaiser-Wilhem-Koog an der Elbmündung, um persönlich den Hebel umzulegen. Um 12 Uhr 12 geht Deutschlands erster Windpark ans Netz und der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein wünscht: "Ständig kräftigen Wind von vorne".

Die nordische Brise muss mit mindestens vier Metern pro Sekunde wehen, damit die 30 neu errichteten Rotoren auch Strom erzeugen. Diese sollen fortan jährlich zwei Millionen Kilowattstunden Energie produzieren. "Das reicht für die Versorgung von über 400 Haushalten", heißt es abends in den Tagesthemen.

Neues Projekt nach Growian

Der 20 Hektar große Windenergiepark Westküste nutzt die Infrastruktur eines gescheiterten Projekts. Vier Jahre zuvor hatte man die Premiere der seinerzeit größte Windenergieanlage Growian gefeiert. Die riesige Windmühle mit einem Flügel-Durchmesser von mehr als 100 Metern sollte 250 Einfamilienhäuser mit Strom versorgen. Tatsächlich muss die Anlage nach vielen technischen Problemen stillgelegt und abgebaut werden.