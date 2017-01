Skeleton - Lölling siegt am Königssee

Drei Wochen vor der Heim-Weltmeisterschaft am Königssee haben die deutschen Skeletonpilotinnen eine perfekte Generalprobe gefeiert. Am Fuße des Watzmanns fuhren sie am Freitag (27.09.2017) zu einem Dreifacherfolg. Überragende Siegerin nach zwei Läufen mit 0,45 Sekunden Vorsprung wurde die Weltcup-Führende Jacqueline Lölling von der RSG Hochsauerland vor Weltmeisterin Tina Hermann aus Königssee. Die Berchtesgadenerin Anna Fernstädt wurde Dritte.

"Gibt eine Menge Selbstbewusstsein"

"Ich freue mich wahnsinnig, das ist ein sehr schönes Gefühl. Für die Heim-WM gibt es natürlich eine Menge Selbstbewusstsein" , sagte Lölling, die nun auch als WM-Favoritin gilt.

Europameisterin Lölling baute mit ihrem zweiten Weltcupsieg in diesem Winter und nunmehr 1214 Punkten ihre Führung im Gesamtweltcup weiter aus. Zweite mit 1121 Zählern nach sechs von insgesamt acht Stationen ist die Österreicherin Janine Flock vor Weltmeisterin Hermann (1116).

Stand: 27.01.2017, 17:13