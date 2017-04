Tourstart in Düsseldorf - deutsche Profis erkunden 2. Etappe

Tagesschau | 26.04.2017 | 01:09 Min. | Verfügbar bis 26.04.2018 | Tagesschau24

Am 1. Juli startet das berühmteste Radrennen der Welt mit einem Zeitfahren in Düsseldorf. Am zweiten Tag geht es weiter nach Lüttich. John Degenkolb und André Greipel haben mit anderen deutschen Radprofis die 2. Etappe schonmal unter die Räder genommen.