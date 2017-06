Laura Lindemann holt EM-Titel im Triathlon-Sprint

Düsseldorfer Medienhafen als Triathlon- Hotspot

Düsseldorf ist am Wochenende die europäische Triathlon-Hauptstadt. Am Samstag trat die Elite zu den Sprint-Europameisterschaften an, am Sonntag gehen zum Volks-Triathlon rund 2.000 Hobbysportler in den drei Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen an den Start.