Timo Boll auf Rekordjagd

Bei der Pokal-Endrunde in Ulm würde der frühere Weltranglistenerste Timo Boll im Falle der erfolgreichen Titelverteidigung mit Borussia Düsseldorf die Trophäe zum zehnten Mal gewinnen und damit den Rekord des heutigen Bundestrainers Jörg Roßkopf einstellen. Zugleich wäre die Borussia der erste Verein in der 60-jährigen Historie des Wettbewerbs mit fünf Pokalsiegen in Serie.

Meister und Rekordgewinner Düsseldorf trifft auf diesem Weg zu seinem 25. Pokalsieg im Halbfinale (11 Uhr) zunächst auf Zweitligist TV 1879 Hilpoltstein. "Wir hätten sicherlich ein schlechteres Los bekommen können. Es gibt aber keinen Grund, Hilpoltstein zu unterschätzen. Die Mannschaft hat im Viertelfinale mit Bremen zuletzt immerhin einen Bundesligisten rausgeworfen" , warnt Borussia-Manager Andreas Preuß.

Erster Boll-Pokalsieg 1997

Den zweiten Teilnehmer für das Endspiel (ca. 15 Uhr) ermitteln gleichzeitig in einem Erstliga-Duell Vizemeister 1. FC Saarbrücken und der Post SV Mühlhausen.

Boll feierte im Dezember 1997 im Pokal mit dem TTV Gönnern seinen ersten nationalen Titelgewinn und wiederholte in der Saison 2001/02 den Erfolg mit den Hessen. 2007 wechselte der heute 35-Jährige nach Düsseldorf und gewann die Trophäe mit den Rheinländern seitdem noch sieben Mal.

Stand: 13.01.2017, 10:46