Borussia Düsseldorf erneut im Bundesliga-Finale

Im entscheidenden dritten Playoff-Halbfinale setzten sich die Titelverteidiger am Sonntag (30.04.2017) mit 3:0 gegen Vizemeister 1. FC Saarbrücken durch und feierten damit den notwendigen zweiten Sieg. Die erste Partie hatte die Borussia zu Hause gewonnen, dann in Saarbrücken aber eine Niederlage kassiert.

In seinem neunten DM-Finale in zehn Jahren greift Hauptrundengewinner Düsseldorf, der im Saisonverlauf schon den Pokal gewonnen hat und außerdem noch im Champions-League-Finale steht, nach seinem 29. Meister-Titel.

Das Endspiel findet am 10. Juni in Frankfurt statt. Dort treffen die Borussen auf den TTC Fulda-Maberzell, der sich in zwei Spielen jeweils deutlich gegen die TTF Ochsenhausen durchgesetzt hat.

Stand: 30.04.2017, 17:45