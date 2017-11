Deutsche Top-Talente schlagen in Essen auf

Hoher Besuch hat sich angekündigt. Boris Becker wird in seiner Funktion als "Head of Men's Tennis" im Deutschen Tennis Bund (DTB) der 31. Auflage deutschen Hallen-Meisterschaften der Jugend in Essen einen Besuch abstatten. Von Mittwoch bis Sonntag (22. - 26.11.2017) kämpfen die talentiertesten Jugendlichen aus der Republik an der Hafenstraße um die Titel in den Altersklassen U12, U14, U16 und U18.

"Das ist immer noch etwas ganz Besonderes für die Jugendlichen" , sagt Jörg Jacob, Cheftrainer des Tennisverbandes Niederrhein. "Für die meisten jungen Spieler ist das der Saisonhöhepunkt. So bereiten wir die Spieler auch darauf vor" , sagt Jacob.

Andrea Petkovic oder auch Angelique Kerber haben bei diesem Turnier einst die ersten Turniererfolge gefeiert. Weitere Stars sollen folgen. "Wenn das so einfach wäre, diese Ausnahmespieler herauszubringen, dann hätten viele Länder bereits solche Spieler herausgebracht" , sagt Jacob.

Aber sowohl die personellen als auch die strukturellen Maßnahmen, die der DTB in den vergangenen Wochen in die Wege geleitet hat, gehen nach Meinung des Verbandstrainers in die richtige Richtung. Engere Verzahnung der Leistungsstützpunkte, fachliche Kompetenz durch Becker und dessen weibliches Pendant Barabra Rittner für die deutschen Damen und Juniorinnen sollen eine bessere Betreuung und Ausbildung gewährleisten.

Jelen: "Jugendliche bei den Verbänden gut aufgehoben"

Und auch die drei NRW -Verbände Niederrhein, Mittelrhein und Westfalen haben sich vorgenommen, künftig enger zusammen zu arbeiten und das gemeinsame Potenzial besser zu nutzen. "Wenn es darum geht, Lehrgänge durchzuführen, Trainingslager zu veranstalten oder Spieler bei Turnieren zu betreuen, dann werden wir künftig unsere Kräfte bündeln" , sagt Jacob.

Isolation und Kirchturm-Denken sollen künftig auch auf der Verbandsebene der Vergangenheit angehören. Talente wie etwa Henri Squire (U18) oder auch Mina Hodzic (U16) könnten dann noch umfassender betreut werden.

Der ehemalige Davis-Cup-Sieger Eric Jelen, der als Berater für den TVN tätig ist, weiß aus eigener Erfahrung um die Bedeutung einer guten Ausbildung. "Die Jugendlichen sind bei den Verbänden gut aufgehoben und werden dort gut gefördert" , sagt Jelen. Tempo des Spiels, Athletik, Material und viele weitere Umstände hätten sich in den vergangenen Jahren weiterentwickelt. "Im Gegensatz dazu haben die jungen Talente durch höhere schulische Anforderungen durch G8 und langen Anfahrtswege weniger Zeit, um ihren Sport und ihre Leidenschaft auszuleben" , sagt Jelen.

Stipendien am College in den USA

Die Entwicklungen im Fußball der vergangenen Jahre sind für Jelen ein überaus positives Beispiel dafür, wohin die Reise gehen kann. "Durch die Akademien sind wir dort ganz weit oben. Dieses System ist richtig gut" , sagt der 52-jährige. In den verschieden Tennis-Schwerpunkt-Stützpunkten in Deutschland sollen künftig ähnliche Ergebnisse erzielt werden.

Einige hochtalentierte Spieler wandern derweil in die USA ab, wo sie Stipendien bekommen, am College ihrem Sport nachgehen können und gleichzeitig auch noch eine Hochschulbildung erhalten. "Das ist für diese Spieler natürlich eine gute Chance. So weit sind wir hier noch nicht" , sagt Jelen.

Mit seinem ehemaligen Davis-Cup-Teamkollegen Boris Becker hat sich Jelen bereits über die Jugendarbeit in den Verbänden ausgetauscht. "Es ist natürlich toll, wenn solch ein Spieler auf die Jugendlichen zugeht und sich für sie interessiert. Das sorgt für einen großen Motivationsschub" , sagt Jelen. Selbst wenn die heutigen Jugendlichen die sportlich großen Zeiten von Becker nicht mehr miterlebt haben. "Die meisten kennen ihn noch" , sagt Jelen. Spätestens bei den Titelkämpfen in Essen werden sie ihn dann aber persönlich und hautnah kennenlernen.

