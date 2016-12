In der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wird traditionell über die Weihnachtsfeiertage durchgespielt. Am zweiten Weihnachtsfeiertag findet gleich ein kompletter Spieltag statt, darunter ein echter Klassiker: Die DEG muss in Mannheim antreten - hier im Bild: Düsseldorfs Marcel Brandt im Nahkampf mit dem Mannheimer Marcus Kink. In Köln hoffen die Fans in der heimischen Arena gegen Straubing auf eine Weihnachtsparty mit vielen Toren.