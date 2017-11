Skeleton-Pilot Gassner zurück in der Spur

Den ersten Schritt auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Pyeongchang hat Alexander Gassner schon gemacht. Der Winterberger steht im dreiköpfigen Weltcupaufgebot des deutschen Skeleton-Teams. Damit sind seine Chancen darauf, im Februar bei den Spielen in Südkorea dabei zu sein, deutlich gestiegen. Denn dadurch wird es einfacher die Olympianorm zu erfüllen.

Rechtzeitig in Form

Den Startplatz im Weltcup-Team, das am Freitag (10.11.2017) in Lake Placid in den USA das erste Weltcup-Rennen in Angriff nehmen wird, hat Gassner sich Mitte-Oktober bei zwei Selektionsrennen in Königssee gesichert. Ein Sieg und ein zweiter Platz reichten für einen der beiden freien Plätze hinter dem gesetzten WM -Zweiten Axel Jungk aus Riesa.

Dabei war Gassner gerade erst rechtzeitig fit geworden, um in Königssee dabei zu sein. Ein Muskelfaserriss in der Saisonvorbereitung drohte dem 28-Jährigen einen Strich durch die Olympiarechnung zu machen. Doch der Sauerländer schaffte es rechtzeitig wieder in Form zu kommen und so seinem Ruf als "Stehaufmännchen" einmal mehr gerecht zu werden.

2014 nicht nominiert

Denn einfach war in Gassners Karriere als Leistungsportler nur selten etwas. Dabei begann seine Laufbahn vielversprechend. Bei den Junioren holte er 2010 in St. Moritz den WM -Titel. Zwei Jahre später wurde er Deutsche Meister bei den Herren. Auch international nahm seine Karriere an Fahrt auf. In der Saison 2011/2012 beendete er die Weltcup-Saison auf Rang sechs.

Auch im Olympiawinter 2013/2014 bestritt er fünf von acht Weltcuprennen, holte dabei zwei achte Plätze und belegte bei seinen vier Starts im Interconinental Cup, der zweithöchsten internationalen Rennserie, jedes Mal ein Platz unter den ersten vier. Für eine Teilnahme an den Spielen in Sotchi reichte das dennoch nicht. Gassner wurde nicht nominiert, stattdessen ließ der Bob- und Schlittenverband für Deutschland ( BSD ) einen Olympia-Startplatz unbesetzt.

Streit bei der Heim-WM

Richtig begründet hatte der Verband das nicht. Und Gassner sagt, dass er an der Entscheidung damals fast zerbrochen sei. In der darauf folgenden Saison erfüllte er die Startnorm für den Weltcup nicht, kam aber mit dem deutschen Meistertitel 2015 in Winterberg eindrucksvoll zurück. Doch bei der WM im selben Jahr am selben Ort auf seiner Hausbahn durfte erneut nicht starten, weil er zuvor nicht wie vom Weltverband vorgeschrieben an drei internationalen Rennen teilgenommen hatte. Der Verband hatte ihn auch nach dem Sieg bei den nationalen Meisterschaften nicht dafür berücksichtigt.

Die verpasste Heim- WM führte zu einem öffentlichen Streit. Jens Morgenstern, Vorsitzender von Gassners Heimatklub BSC Winterberg, warf dem BSD damals "Desinteresse" , "Unfähigkeit" und "Machenschaften" vor. Es schien, als sei der Riss nicht zu kitten. Doch Gassner schaffte es im vergangenen Jahr dann doch wieder ins Weltcup-Team. "Ich bin durch meine direkte und unkonventionelle Art nicht immer der beliebteste Sportler gewesen und habe die Ratschläge der Trainer nicht immer angenommen. Aber ich habe aus der Vergangenheit und den Fehlern gelernt" , erklärte er in einem Interview mit der Westfalen Post.

Seitdem ist Gassner im und außerhalb des Eiskanals wieder in der Spur. Das Verhältnis zu Bundestrainer Jens Müller gilt inzwischen als vertrauensvoll. Die vergangene Saison beendete Gassner als Sechster des Gesamtweltcups und mit Platz fünf bei den Weltmeisterschaften. Und in diesem Winter soll es nun auch mit der Olympiateilnahme klappen. Diesmal sollte nichts dazwischen kommen.

