CHIO: Start mit klassischen Klängen

Beim CHIO werden in diesem Jahr 334 Teilnehmer aus 27 Nationen mit insgesamt 567 Pferden dabei sind. Am Freitag (14.07.2017) beginnen die Wettbewerbe der Voltigierer. Nach einem Ruhetag am Montag stehen dann die Wettbewerbe der Spring- und Dressurreiter sowie die Vielseitigkeit und das Fahren auf dem Programm. Insgesamt werden bei dem Traditionsturnier 350.000 Zuschauer erwartet.