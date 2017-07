Junge Springreiter müssen sich bis zu ihrem Durchbruch im Nationalteam oft in Geduld üben, denn auch im Alter von 52 Jahren kann man noch um olympische Medaillen reiten - so wie Ludger Beerbaum noch in Rio 2016. Mittlerweile ist Beerbaum aber aus der Nationalmannschaft zurückgetreten, außerdem stehen anderen etablierten Reitern derzeit viele Top-Pferde nicht zur Verfügung. "Wir haben einen Umbruch", sagte Springreit-Bundestrainer Otto Becker. "Wir geben dem Nachwuchs eine Chance, sich zu bewähren."

Für jeden Springreiter ist es ein Traum, einmal in Aachen beim CHIO zu reiten, im größten Springreit-Stadion der Welt. WDR.de stellt einen Reiter und zwei Reiterinnen vor, die in der Soers die Chance nutzen wollen, ihr Talent einem großen Publikum zu präsentieren.

Maurice Tebbel (23)

Maurice Tebbel beim Eröffnungsspringen des CHIO 2016

Gleich bei seinem ersten CHIO-Einsatz darf Tebbel um den Nationenpreis reiten. Bundestrainer Becker nominierte den Emsbürener für das Vierer-Nationalteam, das am Donnerstagabend unter Flutlicht um den prestigeträchtigen Titel reitet. Tebbel, Junioren-Europameister 2012, gilt schon lange als eines der größten deutschen Talente und hat das Springreiten in den Genen. Vater René hat viele Pokale im Schrank, wurde unter anderem zwischen 2005 und 2007 dreimal in Folge Deutscher Meister - bis heute eine Bestmarke.

Allerdings war René Tebbel im Nationalteam meist außen vor. Er wechselte die Nation, startet seit 2015 für die Ukraine und ritt bei Olympia 2016 in Rio auf Platz 19. Sein Sohn Maurice hat bei Bundestrainer Becker offenbar bessere Karten, beim CHIO darf er sich im Sattel von Chacco's Son einen Kindheitstraum erfüllen. "Ein volles Stadion, die Soers, mein lieber Mann", sagte Tebbel.

Etwas Eingewöhnung holte er sich beim weniger bedeutsamen Auftaktspringen am Dienstag: Auf "Camilla" landete Tebbel auf Platz 33.

Laura Klaphake (23)

Video starten, abbrechen mit Escape CHIO 2017 - Auf einen Espresso mit Laura Klaphake | Sport im Westen | 18.07.2017 | 02:28 Min. | Verfügbar bis 18.07.2018 | WDR

"Wie keine Zweite verkörpert Laura Klaphake derzeit die Zukunft des deutschen Springreitens", schreibt der Veranstalter des CHIO - und lenkt damit alle Scheinwerfer in Richtung der amtierenden deutschen Meisterin der Frauenkonkurrenz. Und tatsächlich bringt die junge Frau aus Steinfeld in Niedersachsen alles mit, was ein kommendes Aushängeschild braucht: Klaphake ist sympathisch, bodenständig, gibt mit strahlendem Lächeln authentische Interview-Antworten. Ihr Reitsil ist "stilistisch einfach sehr schön", wie ARD-Kommentator Carsten Sostmeier sagt.

Allerdings sehen Klaphakes Lebenspläne nicht unbedingt eine Profikarriere vor: Sie wolle zumindest halbtags einen "normalen Job" machen. Den Marketing-Bachelor hat sie in der Tasche, derzeit studiert sie Immobilienmanagement.

Video starten, abbrechen mit Escape CHIO: Laura Klaphakes Ritt im Großen Preis von Europa | Sport | 19.07.2017 | 01:52 Min. | Verfügbar bis 19.07.2018 | WDR

Im Eröffnungsspringen landete Klaphake auf "Catch Me If You Can" auf Platz 23. Ihre Pferde gehören der Reitsport-Größe Paul Schockemöhle. Den großen Preis von Europa absolvierte Klaphake am Mittwoch (19.07.17) fehlerfrei, überschritt aber die erlaubte Zeit um gut eine Sekunde und verpasste damit das Stechen. Beim Nationenpreis ist Klaphake Ersatz.

Simone Blum (28)

Simone Blum mit Gold bei den Deutschen Meisterschaften

Etwas unter dem öffentlichen Radar, da nicht Teil des erweiterten Nationalteams, fliegt Simone Blum aus dem bayrischen Moosmühle bei Freising. Dabei hat die Tochter des Vielseitigkeitsreiters Jürgen Blum jüngst bei den Deutschen Meisterschaften in Balve für Furore gesorgt: Als zweite Frau nach Meredith Michaels-Beerbaum holte sie sich auf Alice völlig überraschend den Sieg im Männerfeld. Bei den Frauen war sie bereits im Vorjahr Deutsche Meisterin geworden.

Jetzt ihre CHIO-Premiere - und gleich Platz sieben im Eröffnungsspringen auf Flying Boy. Beim Großen Preis von Europa verpasste sie das Stechen klar, war aber trotzdem nicht unzufrieden. "Das Ergebnis von zwölf Strafpunkten sieht schlimmer aus, als es ist. Ich glaube, mit eigentlich 'nur' einem Fehler über den Preis von Europa zu reiten, ist keine Schande."

Stand: 19.07.2017, 11:45