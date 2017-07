Die letzte sportliche Entscheidung des CHIO 2017 in Aachen war ein Sieg des Belgiers Gregory Wathelet im Großen Preis der Springreiter. Die Deutschen spielten dabei mit Andreas Kreuzer als bestem Starter auf Platz fünf nur eine Nebenrolle - ganz im Gegensatz zum übrigen Turniergeschehen. Ein Blick zurück auf die Höhepunkte des Turniers, bei dem die Veranstalter über alle zehn Tage hinweg 357.860 Zuschauer zählten - das ist selbst für verwöhnte CHIO-Verhältnisse eine starke Zahl.

Der Umbruch bei den Springreitern

Wie steht es um die deutschen Springreiter? Das war die große Frage im Vorfeld des CHIO, bei dem das Team von Bundestrainer Otto Becker den Auftrag hatte, den Titel im Nationenpreis zu verteidigen. Daniel Deußer, Christian Ahlmann und Meredith Michaels-Beerbaum haben derzeit kein Spitzenpferd, Ludger Beerbaum war aus der Nationalmannschaft zurückgetreten - also rückten Nachwuchsreiter in den Fokus. Aber würden sie auf der großen Bühne Aachen bestehen?

Klare Antwort: Ja. Simone Blum (28) ritt bei ihrem CHIO-Debüt im Großen Preis von NRW auf Platz drei. Laura Klaphake legte beim Großen Preis unerschrocken als einzige Deutsche im ersten Durchgang eine Nullerrunde hin, landete am Ende auf Platz 13. Und Maurice Tebbel hatte seinen großen Auftritt im Nationenpreis: Der 23-Jährige ritt auf Chacco's Son zwei blitzsaubere Nullrunden und hatte damit großen Anteil an der Titelverteidigung. "So ein Wandel hat ja immer auch was Gutes", sagte Becker: "Er bringt frischen Wind, neue Motivation, neue Spannung."

Trost für Ahlmann, Comeback von Markus Beerbaum

Licht und Schatten erlebte Christian Ahlmann: Der Sieger von 2014 verpasste die Qualifikation für den Großen Preis, tröstete sich aber mit Platz zwei im NRW-Preis und dem Sieg beim Springen mit Siegerrunde. Markus Beerbaum wagte nach zwölf Jahren Pause ein Comeback im Sattel, erlebte aber zunächst eine Enttäuschung: Den NRW-Preis musste der jüngere Bruder von Ludger nach einer Verweigerung seines Pferds Comanche aufgeben. Beim vorletzten Springen des CHIO, dem SAP-Preis, lief es auf Charmed besser: Beerbaum landete ohne Strafpunkt auf Platz fünf.

Werth mit fast perfekten Auftritten

In der Dressur war Isabell Werth als Überfliegerin nach Aachen gereist. In den Top Ten der Weltrangliste tauchte sie gleich dreimal auf: Auf Platz eins mit Weihegold, auf sechs mit Emilio und auf sieben mit Don Johnson. Beim CHIO konnte Werth wieder auf ihr zuletzt verletztes Toppferd Weihegold zurückgreifen - umso überraschender waren die Fehler im Grand Prix Special. Werth und Weihegold landeten am Samstag "nur" auf Platz hinter Laura Graves aus den USA. Standesgemäße Siege feierten sie dagegen im Grand Prix, mit der Mannschaft und in der Kür. Nach ihrem überragenden Auftritt in der Kür am Sonntag zeigte Werth im Interview, dass ein Sieg in Aachen auch für die erfolgreichste Dressurreiterin der Welt noch etwas ganz Besonderes ist: Der 48-Jährigen kamen am Ende die Tränen.

Klimke bezwingt Jung

Auch die deutschen Vielseitigkeitsreiter wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und sicherten sich souverän den Nationenpreis. In der Einzelwertung stahl Ingrid Klimke Olympiasieger Michael Jung die Schau. Die deutschen Gespannfahrer verpassten als einzige der Nationalmannschaften beim CHIO einen Gesamtsieg im Nationenpreis, holten aber immerhin Bronze. Außerdem überraschte Christoph Sandmann mit seinem Sieg im Marathon.

Den Auftakt hatten die Voltigierer gemacht - ebenfalls mit Heimsiegen. Im Nationenpreis holten sich deutsche Teams Platz eins und zwei. Der Jubel war groß, das Preisgeld klein. Von den 2,37 Millionen Euro, die beim CHIO ausgeschüttet worden sind, gingen nur 0,97 Prozent an die Voltigierer.

Heimlicher Star: Der dampfende Pferdepfleger

Zum heimlichen Star der Weltreiterspiele avancierte aber ein Pfleger in Diensten von Springreiter Felix Haßmann: Keiner fiebert so leidenschaftlich mit wie Norbert Brüggenkamp. Die WDR-Kameras fingen ein, wie Brüggenkamp bei Haßmanns Auftritten intensiv mitlitt - im Netz sorgte der Clip für fast 300.000 Klicks und helle Begeisterung.