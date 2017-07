Werth gewinnt Grand Prix - Dressurreiter führen im Nationenpreis

Angeführt von einer Isabell Werth in Bestform haben sich die deutschen Dressurreiter beim CHIO in Aachen an die Spitze der Nationenwertung gesetzt. Die Rheinbergerin gewann mit ihrem Paradepferd Weihegold zum Auftakt am Donnerstag (20.07.2017) mit 83,171 Punkten den Grand Prix vor der US-Amerikanerin Laura Graves mit Verdades (79,514). Dritter wurde Werths Teamkollege Sönke Rothenberger aus Bad Homburg mit Cosmo (78,757).

Entscheidung im Teamwettbewerb fällt am Samstag

Nur ein paar Kleinigkeiten klappten bei Werth und Weihegold nicht. " Sonst war alles tipi-toppi ", schwärmte die sechsmalige Olympiasiegerin, deren Stute zuletzt bei den deutschen Meisterschaften verletzt gefehlt hatte. In der Teamwertung liegt Deutschland vor dem Special am Samstag klar vorne. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die USA und Dänemark.

" Das war eine tolle Runde ", kommentierte Bundestrainerin Monica Theodorescu. " Die Stute hat gezeigt, warum sie derzeit die Nummer eins ist, auch nach ihrer Pause. Die ist einfach spitze. So soll Dressur sein. "

Schmidt muss um EM-Platz bangen

Hubertus Schmidt auf Imperio

Eine herbe Enttäuschung erlebte dagegen Hubertus Schmidt. Der Reiter aus Borchen-Etteln machte mit Imperio zu viele Fehler und erhielt nur 71,371 Prozent. Schmidt lieferte damit für die Teamwertung das Streichergebnis und muss nun um seinen Platz im Quartett für die Europameisterschaften bangen. " Ich bin sehr enttäuscht, das hatte ich mir natürlich ganz anders vorgestellt ", sagte ein geknickter Schmidt.

Die Dressurequipe für die EM Ende August in Göteborg wird im Anschluss an den CHIO in Aachen nominiert.