Dressur-Titel für deutsche Equipe

Die deutsche Dressur-Equipe hat beim CHIO in Aachen zum insgesamt 37. Mal seit 1977 den Nationenpreis gewonnen. Die sechsmalige Olympiasiegerin Isabell Werth (Rheinberg) musste sich am Samstag (22.07.2017) mit ihrem Paradepferd Weihegold in der Einzelwertung des Grand Prix Special allerdings überraschend der Weltcupzweiten Laura Graves (USA) mit Verdades geschlagen geben. Sönke Rothenberger (Bad Homburg) wurde mit Cosmo Dritter.

Abschließende Kür am Sonntag

Deutschland trat in der Besetzung Werth, Rothenberger, Dorothee Schneider (Frankfurt) mit Sammy Davis jr. und Hubertus Schmidt (Borchen) mit Imperio an. Am Sonntag wird in der abschließenden Kür der Große Preis von Aachen vergeben, den Isabell Werth seit 1992 bereits zehnmal gewonnen hat.