Ehning bester Deutscher im Eröffnungsspringen

Die Hoffnungen auf einen deutschen Sieg im Eröffnungsspringen des CHIO in Aachen haben sich nicht erfüllt. Als bester Reiter der Gastgeber belegte Marcus Ehning mit der Stute Calanda am Dienstag (18.07.2017) den dritten Platz. Der Borkener blieb zwar fehlerfrei, war in 62,16 Sekunden aber deutlich langsamer als der siegreiche Brasilianer Eduardo Menezes mit Caruschka (0/59,36) und die Niederländerin Aniek Poels mit Cosma Go (0/61,01).

Vor der Eröffnungsfeier im mit 40.000 Menschen ausverkauften Stadion kam Christian Kukuk aus Riesenbeck mit Colestus (62,70) auf Platz fünf. " So richtig schnell war ich nicht ", sagte Kukuk. " Ich wollte nur flüssig reiten. "

Topreiter hielten sich noch bedeckt

Ohnehin ließen es einige Topreiter am ersten Tag noch ruhig angehen. Sie schonten ihre Pferde für die wichtigen Prüfungen wie etwa den Preis von Europa am Mittwoch.

Weltcupsieger Mclain Ward (USA) verfehlte die Top-Platzierungen ebenso deutlich wie die deutschen Asse um den viermaligen Olympiasieger Ludger Beerbaum und den Team-Olympiadritten Christian Ahlmann. Auch Philipp Weishaupt, 2016 Gewinner des Großen Preises von Aachen, konnte mit Platz 43 nicht überzeugen.

Becker benennt Springreiter-Equipe

Im Hinblick auf die deutsche Equipe im Nationenpreis am Donnerstag ist derweil die Entscheidung gefallen. Bundestrainer Otto Becker nominierte Marco Kutscher, Marcus Ehning, Philipp Weishaupt und CHIO-Debütant Maurice Tebbel, um Deutschland bei der Titelverteidigung zu vertreten. Laura Klaphake, obwohl im Eröffnungsspringen zehn Positionen besser platziert als Tebbel, ist Ersatzreiterin.

Stand: 18.07.2017, 17:13