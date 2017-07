Ahlmann auf Platz zwei beim Preis von NRW

Der Amerikaner setzte sich auf dem grauen Wallach Uceko nach zwei Umläufen vor Ahlmann und der deutschen Meisterin Simone Blum mit Alice durch. Es war die dritte und letzte Qualifikation für den Großen Preis von Aachen am Sonntag.

Freude trotz Niederlage

Trotz Niederlage überwog bei Ahlmann die Freude nach dem schlechten Start in die Woche. Am Mittwoch hatte der 17 Jahre alte Hengst Taloubet im strömenden Regen beim Preis von Europa verweigert. Am Donnerstag schien die Sonne, und Ahlmann blieb mit Taloubet in zwei Runden ohne Strafpunkt.

Suche nach EM-Quartett

Der NRW-Preis gehört in Aachen zu den Prüfungen, bei denen Bundestrainer Otto Becker besonders genau hinschaut. Der Coach sucht sein Quartett für die EM (22. - 27. August) in Göteborg. Drei Reiter haben bisher "Pluspunkte gesammelt", wie es Becker nennt.

Stand: 21.07.2017, 17:11