Olympia-Entscheidung aus Los Angeles gut für NRW

" 15 Jahre Planungshorizont bedeuten für uns, die Rhein Ruhr Olympic City-Initiative speziell mit den Themen vernetzte Mobilität und Digitalisierung in NRW so zielgerecht gestalten und weiterentwickeln zu können, dass die Menschen in der gesamten Metropolregion vor und weit nach Olympischen Spielen einen langfristigen ökonomischen und ökologischen Nutzen haben ", sagte Mronz.

Konzept für Olympia an Rhein und Ruhr

Nach den ersten Plänen der Initiative könnten in 15 Jahren die Spiele in 13 Städten stattfinden. Das erste Konzept für Olympia an Rhein und Ruhr war Mitte Juli in Düsseldorf vorgestellt worden. Eine Vergabe nach Deutschland wäre weitaus unwahrscheinlicher, wenn vier Jahre zuvor mit Paris bereits eine europäische Stadt Ausrichter wäre.

sid | Stand: 01.08.2017, 13:50