Pläne für Olympia in Düsseldorf werden konkreter

Auf dem Sport- und Business-Kongress SPOBIS in Düsseldorf sagte der Sportvermarkter Michael Mronz, dass er im Februar sein Konzept für eine Bewerbung beim IOC mit Kommunen und Politikern abstimmen will. Das Konzept für eine Bewerbung der Rhein-Ruhr-Region soll dann im Sommer vorgestellt werden.

Die Rhein-Ruhr-Region könne laut Mronz ein nachhaltiges Konzept anbieten, da ein Großteil der Sportstätten schon stehe. "Das ist einmalig in Europa", sagte Mronz. Bei Hallensportarten - gut die Hälfte der olympischen Disziplinen findet drinnen statt - kämen beispielsweise Messehallen infrage. Mronz, der mit seiner Agentur unter anderem das Aachener Reitsportereignis CHIO vermarktet, sprach auch von Chancen für eine Verbesserung der Infrastruktur in NRW.

Wichtig für 2028: Wo findet Olympia 2024 statt?

Im September wird allerdings aller Voraussicht nach der Gastgeber für die Sommerspiele 2024 festgelegt. Das könnte eine Bewerbung aus NRW hinfällig machen, wenn das IOC die Spiele 2024 nach Rom, Budapest oder Paris vergibt.

Diese drei europäischen Städte bewerben sich neben Los Angeles (USA). Sollte eine von ihnen erfolgreich sein, ist eine weitere europäische Bewerbung für 2028 wohl chancenlos.

Rückhalt in der Bevölkerung scheint vorhanden zu sein

Zwar gilt auch ein weiterer Versuch in Hamburg als Olympiastadt als wahrscheinlich. Doch während dort ein Referendum die Bewerbung 2024 verhinderte, scheint der Rückhalt in der Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen zumindest ersten Anzeichen nach größer zu sein.

Zwei Drittel der Bürger in NRW sprachen sich im September 2016 in einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Mentefactum für die Sommerspiele in NRW aus, wie die Rheinische Post damals berichtete. Die weitaus meisten Befragten seien zudem für eine Austragung in der gesamten Rhein-Ruhr-Region mit Köln, Düsseldorf und dem Ruhrgebiet. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) hatte bereits Sympathien für eine Olympia-Bewerbung aus Nordrhein-Westfalen bekundet.

DOSB unterstützt Düsseldorf zunächst nicht

Es gibt aber auch kritische Stimmen: Im Oktober hatte der ehemalige Weltklasse-Schwimmer Michael Groß von einer Bewerbung abgeraten. "Der DOSB hat sich zuletzt ja zweimal böse die Finger mit solch einem Vorstoß verbrannt. Die Bevölkerung ist da einfach ermüdet", sagte Groß in der "Rheinischen Post". Damit nahm Groß Bezug auf die gescheiterten Volksabstimmungen in München und Hamburg über eine Olympia-Kandidatur.

Der Deutsche Olympische Sportbund versagte der Initiative aus Nordrhein-Westfalen wie jeder anderen in Deutschland bereits im September zunächst die Unterstützung. "Die Idee als solche, Olympische Spiele in Deutschland umzusetzen, sehen wir nach wie vor als wunderbar und interessant an", sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann damals. "Die jüngere Vergangenheit hat uns aber auch gelehrt, dass die Mehrheit der Menschen vor Ort nicht oder nur bedingt dafür zu gewinnen ist."

Vergebliche Bewerbung 2012

Schon einmal hatte sich Düsseldorf gemeinsam mit dem Ruhrgebiet um Olympische Spiele bewerben wollen. Im nationalen Wettstreit um die Kandidatur für die Spiele 2012 war Düsseldorf aber dem Mitbewerber Leipzig unterlegen. Die Spiele fanden dann in London statt.

Der offizielle Bewerbungsprozess für die Sommerspiele 2028 beginnt 2019. Eine Entscheidung darüber, welche Stadt letztlich die Spiele 2028 bekommt, fällt in der Zusammenkunft des Internationalen Olympischen Komitees 2021.

nch | Stand: 31.01.2017, 11:58