Neuer Anlauf für Olympia in NRW

Olympia an Rhein-Ruhr? Die Arena in Düsseldorf

Für die Handball- und Basketballspiele wurde die Düsseldorfer Fußball-Arena am Rhein ausgesucht. Die Kölner Lanxess-Arena soll die Turn-Wettbewerbe beherbergen. Dortmund, Essen und Duisburg wären demnach Austragungsorte des olympischen Fußballturniers. Die Ruder-Disziplinen könnten auf den Regatta-Bahnen in Duisburg-Wedau durchgeführt werden. Offen ist bislang, wo das zentrale Olympiastadion entstehen soll und ob dort dann auch gleichzeitig die Leichtathletik-Wettkämpfe laufen.

Öko-Versprechen

Michael Mronz