22. März: Fußball-Länderspiel Deutschland - England in Dortmund. Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw trifft in einem Testspiel auf die "Three Lions". Mit den Engländern hat das DFB -Team noch eine Rechnung offen: Den letzten Vergleich im März 2016 in Berlin verlor Deutschland trotz einer 2:0-Führung noch mit 2:3. Eric Dier (Bild) traf in der Nachspielzeit zum 3:2. Am 14. November bestreitet die DFB-Auswahl zudem ein Testspiel in Köln, der Gegner steht noch nicht fest.