Mit Rang fünf im WM-Finale der Hochspringer belegte Mateusz Przybylko die beste Platzierung in einem internationalen Wettkampf seiner bisherigen Karriere, doch zufrieden war er nicht. Der 25-Jährige schrammte denkbar knapp an Bronze vorbei. Weil gleich drei Springer 2,29 m verbuchten, entschieden die Fehlversuche. " Ich war so nah am Ziel gewesen ", ärgerte sich der Leverkusener, " irgendwie kam ich heute nicht in die Pötte ."