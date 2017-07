13 NRW-Athleten starten bei WM in London

Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) hat am Mittwoch (12.07.2017) 71 Athleten (32 Männer/39 Frauen) für die Weltmeisterschaft in London (4. bis 13. August) nominiert - darunter 13 aus NRW.

Konstanze Klosterhalfen zählt zu den deutschen Hoffnungsträgerinnen.

Medaillenkandidaten sind in der deutschen Mannschaft allerdings rar gesät. Bei den Frauen zählen aus NRW 1.500-m-Shootingstar Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen) und Hürdensprinterin Pamela Dutkiewicz (Wattenscheid) zu den Hoffnungsträgerinnen.

Die besten Medaillenchancen haben aber die in der Welt dominierenden männlichen Speerwerfer des DLV, die beide nicht aus NRW kommen: Olympiasieger Thomas Röhler (Jena) und der neue deutsche Rekordhalter Johannes Vetter (94,44 m/Offenburg). Katharina Molitor (Leverkusen) tritt bei den Frauen mit dem Speer an, um den Titel von 2015 zu verteidigen.

In Peking hat das deutsche Team acht Medaillen geholt

Katharina Molitor möchte ihren Titel von 2015 verteidigen.

Idriss Gonschinska, Leitender Direktor Sport des DLV, reist mit bescheidenen Erwartungen nach London: "Ich wünsche mir, dass wir mit einer gesunden und optimal vorbereiteten Mannschaft bei der WM in London an den Start gehen können. Und dass die Athleten und Athletinnen dort ihre bisherigen Saisonbestleistungen bestätigen beziehungsweise verbessern."

Danach müsse man eben sehen, "was die internationale Konkurrenz anbietet" . Bei der WM in Peking 2015 holte das deutsche Team insgesamt acht Medaillen - davon zwei goldene, drei silberne und drei aus Bronze. In Rio waren es dann nur noch drei durch Röhler, Christoph Harting und Diskus-Werfer Daniel Jasinski (Bronze/Wattenscheid).

Der deutsche Kader:

Männer:

100, 200 & 4x100 Meter: Julian Reus (TV Wattenscheid)

200 Meter: Aleixo Platini Menga (TSV Bayer 04 Leverkusen)

4x100 Meter: Robin Erewa, Robert Hering (beide TV Wattenscheid)

Hochsprung: Mateusz Przybylko (TSV Bayer 04 Leverkusen)

Frauen:

100 Meter & 4x100 Meter: Gina Lückenkemper (LG Olympia Dortmund)

4x100 Meter: Tatjana Pinto (LC Paderborn)

1.500 & 5.000 Meter: Konstanze Klosterhalfen (TSV Bayer 04 Leverkusen)

100 Meter Hürden: Pamela Dutkiewicz (TV Wattenscheid)

4x400 Meter: Lara Hoffmann (LT DSHS Köln)

Stabhochsprung: Silke Spiegelburg (TSV Bayer 04 Leverkusen)

Weitsprung: Alexandra Wester (ASV Köln)

Speerwurf: Katharina Molitor (TSV Bayer 04 Leverkusen)

Stand: 12.07.2017, 17:27