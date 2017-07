Vom "hüpfenden Känguru" zum Hoffnungsträger

Nach seinem Gold-Sprint über 200 Meter im kühlen Nass von London hatte Johannes Floors am Sonntagabend (23.07.2017) einen ganz bescheidenen Wunsch: einen heißen Tee. " Am liebsten mit Zitrone ", sagte der Leverkusener in der Mixed Zone des Olympiastadions. Floors fröstelte es bei 13 Grad Celsius, doch der Medaillenregen im Queen Elizabeth Park ließ den erfolgreichsten deutschen Starter der Para-Leichtathletik-WM 2017 strahlen.

Zum Können kam auch etwas Glück hinzu

Mit Können und etwas Glück zu Gold: Die 4x100-Meter-Staffel mit (v.l.) Tom Malutedi, Leon Schaefer, Markus Rehm, Johannes Floors (alle Bayer Leverkusen).

Zu ganz viel Können kam zum Abschluss am Sonntag auch noch ein bisschen Glück, weil die Staffel der USA eine halbe Stunde nach dem 4x100m-Rennen wegen eines Wechselfehlers disqualifiziert wurde. Somit hatte sich der unnachahmliche Spurt von Schlussläufer Floors zuvor ganz besonders gelohnt: Der 22-Jährige wurde so zum "verzögerten" Dreifach-Weltmeister, nachdem er sich zuvor bereits die Titel über 200 m und 400 m gesichert hatte - und dazu Silber über 100 m gewann.

Ehrgeizig, talentiert, smart und eloquent

" Das ist schon sehr geil. Wir hatten viel trainiert, viel umgestellt, aber keine Erwartungen. Deshalb ist dieser Erfolg unglaublich ", sagte der unterschenkelamputierte Floors, der nach seinem Sturm in die Weltspitze schon an die Paralympics 2020 in Tokio dachte: " Olympiasieger will jeder werden, ich natürlich auch ." Der 22-Jährige ist so etwas wie das frische Gesicht des Deutschen Behindertensportverbandes ( DBS ).

Floors 2016 bei der U23-DM in Bochum.

Und der smarte Blondschopf, der auf den Spuren seines sportlichen Vorbilds Oscar Pistorius wandelt, besitzt absolutes Starpotenzial. Der Staffel-Paralympicssieger von Rio ist ehrgeizig, talentiert, smart und eloquent. Zudem hat Floors noch viel Potenzial, reiste er doch nach Trainingsumstellungen ohne große Erwartungen in die britische Metropole.

Entweder Rollstuhl oder Amputation

Der Maschinenbau-Student ist einer der großen Hoffnungsträger in der DBS -Mannschaft. Erst 2011 hatte er sich entschieden, seine Unterschenkel amputieren zu lassen, nachdem er mit einem Fibula-Gendefekt auf die Welt gekommen war. Das Wadenbein hatte sich nicht gebildet, der Fuß wuchs verkümmert, hatte nur drei Zehen.

Floors Oberkörper war im Vergleich zu den Beinen überdimensional groß. " Ich hatte die Wahl: Entweder du sitzt irgendwann im Rollstuhl oder du lässt dir die Unterschenkel amputieren, hast dann Prothesen und machst das Beste daraus ", erzählte der gebürtige Bissendorfer.

Anfangs "rumgehüpft wie ein Känguruh"

2014 bekam er seine ersten Sportprothesen. " Damit bin ich am Anfang eher rumgehüpft wie ein Känguru ", meinte der frühere Spitzenschwimmer schmunzelnd. Mit den Gehhilfen wuchs auch das Selbstwertgefühl - statt 1,60 ist er jetzt 1,80 Meter groß. "The Telegraph" bezeichnete Floors bereits als " Kronprinz " des inzwischen tief gefallenen Para-Stars Pistorius.

Der "Blade Runner" aus Südafrika sitzt wegen Mordes an seiner Lebensgefährtin Reeva Steenkamp im Gefängnis. Doch aus sportlicher Sicht ist der sechsmalige Paralympicssieger Pistorius für Floors eine Inspiration.

Floors will am Weltrekord kitzeln

" Er ist mein Held. Wenn man sich den paralympischen Sport betrachtet: Das ist Oscar. Er war unglaublich ", schwärmt er von seinem Idol. Nach seinem phänomenalen WM-Gold-Triple blickt Johannes Floors unterdessen als neuer König der Prothesen-Sprinter schon auf die nächste große Herausforderung. " Jetzt ist Tokio das große Ziel. Natürlich will ich Paralympics-Sieger werden. Und bei der Heim- EM im kommenden Jahr in Berlin will ich am Weltrekord kitzeln ", hat Floors bereits neue große Pläne.

Stand: 24.07.2017, 09:54