Sprinter Menga muss verletzt passen

Der 29-Jährige, der über 200 Meter zum Einsatz kommen sollte und auch für die 4x100-Meter-Staffel vorgesehen war, leidet unter Achillessehnen-Problemen. " Aufgrund einer gereizten Achillessehne bin ich nicht in der Lage, schmerzfrei zu sprinten. Dabei sein ist nicht alles, sondern die Gesundheit ", teilte Menga am Donnerstag (03.08.2017) mit.

Über 200 Meter wird damit wohl kein deutscher Läufer am Start sein, nachdem sich der deutsche Meister Julian Reus zuvor schon gegen einen Start über die halbe Stadionrunde und für die 100 Meter entschieden hatte. " Stand jetzt sieht das so aus ", sagte Chefbundestrainer Idriss Gonschinska. Der frühere deutsche Meister Robin Erewa (Wattenscheid), der als Staffelläufer in London ist, hat die Einzelnorm nicht erfüllt.

Meldefrist für die Staffel abgelaufen

Für die Staffel darf kein Läufer nachnominiert werden, da die Meldefrist abgelaufen ist. Nach dem Aus für Menga sind allerdings noch sechs gesunde deutsche Sprinter in London.

Damit gehen für den DLV nun insgesamt noch 71 Sportler bei der an diesem Freitag beginnenden Weltmeisterschaft an den Start. Einzige Titelverteidigerin ist Speerwerferin Katharina Molitor vom TSV Bayer 04 Leverkusen.

Stand: 03.08.2017, 17:24