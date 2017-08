Vielseitigkeitsreiterin Klimke holt Einzel-Gold

Ingrid Klimke hat bei der Vielseitigkeits-EM in Polen ihren ersten großen Einzel-Titel gewonnen. Die 49 Jahre alte Reiterin aus Münster siegte am Sonntag (20.08.2017) in Strzegom mit dem Wallach Hale Bob.

Nach Dressur, Gelände und Springen kam sie auf 30,30 Punkte und verwies Titelverteidiger Michael Jung (Horb/32,80) mit Rocana und Nicola Wilson (Großbritannien/35,50) mit Bulana auf die Plätze zwei und drei. Jung hatte zuletzt drei Mal in Folge Doppel-Gold bei einer EM gewonnen.

"Ich freue mich riesig, bin überglücklich, vor allem, weil mein Pferd hier super gegangen ist" , sagte Klimke nach ihrem Goldritt. Sportchef Dennis Peiler von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung lobte die Siegerin: "Ingrid war einfach mal dran. Sie hat in der Vergangenheit so viel Pech gehabt. Eine würdige Siegerin." Die Grundlage für die Medaille hatte Klimke am Samstag im Gelände mit einer fehlerlosen Vorstellung im Sattel von Hale Bob gelegt.

Deutsches Team holt Silber

Klimke und Jung sicherten sich zudem mit dem Team Silber. Zum deutschen Quartett gehörten auch Julia Krajewski aus Warendorf mit Samourai und Bettina Hoy aus Rheine, die am Samstag beim Geländeritt mit Seigneur Medicott am zehnten Hindernis gestürzt war.

"Das Pferd hat keinen Kratzer, das ist das Wichtigste" , sagte Hoy. Vor dem Sturz hatte das Paar bereits eine Verweigerung. Das Pferd habe zu Beginn des Rittes ein Hufeisen verloren, so die 54-jährige Hoy.

Mannschafts-Titel an Großbritannien

Mannschafts-Europameister wurde nach zuletzt drei deutschen EM-Siegen das Quartett aus Großbritannien. Die deutsche Mannschaft kam in Niederschlesien auf 123,6 Punkte, die Briten auf 113,9. Dritter wurde die schwedische Mannschaft mit 148,4 Punkten.

Überschattet wurde die EM vom Tod eines Pferdes. Der elf Jahre alte Wallach "Bob The Builder" war mit dem polnischen Reiter Michal Knap im Gelände gestürzt.

Stand: 20.08.2017, 16:01