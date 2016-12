Selbstironie als Erfolgsmittel

Die Gelassenheit könnte kaum größer sein, beim 1. FC Köln herrscht in diesen Tagen beste Stimmung. Dafür spricht nicht zuletzt das Weihnachtsvideo des Klubs, das wieder einmal auf charmante Weise einen Blick auf die ungewöhnliche Selbstironie vermittelt, die sich der Klub unter der sportlichen Führung von Manager Jörg Schmadtke und Trainer Peter Stöger auferlegt hat.

Stögers Video-Schlusssatz "Nach Europa? Mit der Karnevalstruppe?" und sein anschließendes schallendes Gelächter über das scheinbar utopische Ziel halten den Menschen mit zu hohen Erwartungen wieder einmal ein wenig spöttisch den Spiegel vor. Der FC kann es sich schließlich leisten, frech zu sein und gleichzeitig gute Laune zu haben. Beides gehört mittlerweile zu diesem Klub dazu.

Köln verliert soliden Verteidiger

Mit 25 Punkten belegt der FC Platz sieben in der Bundesligatabelle. In der öffentlichen Wahrnehmung erscheint der Klub so seriös und gut geführt wie schon seit vielen Jahren nicht mehr. Der so lange im Verein praktizierte Personenkult und die Überhöhung der eigenen Existenz erscheinen mittlerweile als Relikt aus vergangenen Tagen. Noch nicht einmal der kurzfristige Abgang von Mergim Mavraj zum Hamburger SV in der Winterpause sorgt für Unruhe, im Gegenteil.

"Er hat jetzt eine Anfrage auf dem Tisch, über die ich mich für ihn wahnsinnig freue, denn noch vor einem Jahr hat kein Mensch nach ihm geschrien" , sagte Stöger kurz vor Weihnachten, als der Transfer des 30 Jahre alten Abwehrspielers kurz vor dem Abschluss stand. Dabei hatte Mavraj keine Sekunde der laufenden Saison verpasst, stets einen soliden, unauffälligen, aber verlässlichen Part in der Kölner Defensive gegeben.

Stöger drängt nicht in den Mittelpunkt

So mancher Fußballlehrer hätte nun gejammert und beklagt, dass einer seiner besten Spieler nun nicht mehr zur Verfügung stehe und die Saison damit zu keinem guten Ende mehr gelangen könne. "Wer gesehen hat, was wir in dieser Saison ersetzt haben, der hat die Hoffnung, dass wir auch das ersetzen können" , sagte Stöger indessen.

Eines der markantesten Merkmale des 50-Jährigen ist der Verzicht darauf, sich selbst als Mittelpunkt des Fußball-Universums zu sehen. Anders als viele seiner Kollege stellt er sich nicht permanent in den Mittelpunkt des Geschehens, sondern sucht pragmatisch und auch mutig Lösungen. Auch deshalb ist es ihm gelungen, aus seinen vielfach durchschnittlich talentierten Spielern eine Mannschaft zu formen, die diese Bezeichnung zurecht trägt.

Teamgeist kompensiert Qualitätsmangel

Selbst auf die Ausfälle von Leonardo Bittencourt, Marcel Risse, Dominic Maroh oder Timo Horn hat Stöger immer eine Antwort gefunden. Der ausgeprägte Teamgedanke sorgte dafür, dass fehlende sportliche Qualität mit erhöhtem läuferischen Aufwand, Einsatzwillen, aber auch der nötigen Portion Verbissenheit seitens der Spieler und auch des Trainers aufgefangen werden konnten.

Ohne Neuverpflichtung wird es allerdings nach dem Mavraj-Abgang wohl kaum gehen, der Kader der Kölner ist durch den Personalmangel mittlerweile an der Grenze der Belastbarkeit angekommen. Nach der Verpflichtung von Christian Clemens wird auch Abwehrspieler Kevin Wimmer mit dem FC in Verbindung gebracht. Der Defensivspezialist der Tottenham Hotspur ist in England offenbar nicht mehr glücklich, müsste allerdings wohl Gehaltsbußen hinnehmen, wenn er nach eineinhalb Jahren an den Rhein zurückkehren würde.

Merino im Blickfeld

Und auch Mikel Merino von Borussia Dortmund soll auf Interesse bei Schmadtke und Stöger stoßen. Der gelernte Mittelfeldspieler ist vielseitig einsetzbar und soll vom BVB kommen, weil er derzeit unter Trainer Thomas Tuchel kaum Berücksichtigung findet. Der 20 Jahre alte Spanier könnte zunächst einmal ausgeliehen werden.

Am 2. Januar wird Stöger seinen kurzen Winterurlaub in der Heimat beendet haben und beim FC seine Arbeit wiederaufnehmen. "Nachdem fast jeden zweiten Spieltag ein Trainer entfernt wird, bin ich froh, dass ich wieder kommen darf“ , sagte Stöger mit einem feinen Lächeln, kurz bevor er sich nach Österreich verabschiedete.

Stand: 28.12.2016, 12:02