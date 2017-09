Struff führt deutsches Davis-Cup-Team an

Struff und Sousa in der Bundesliga und im Doppel ein Team

" Mit Jan-Lennard Struff haben wir eine Nummer eins im Team, die bereits über wichtige Erfahrungen im Davis Cup verfügt. Er hat uns im letzten Jahr in Berlin gegen Polen den Verbleib in der Weltgruppe gesichert und wird auch in Lissabon eine wichtige Säule für unser Team sein ", sagt Teamkapitän Michael Kohlmann. Tatsächlich ist Struff als Nummer 49 der Weltrangliste der am höchsten platzierte Spieler der Partie.

Mit Portugals Nummer eins, Joao Sousa (ATP 50), trifft Struff in Lissabon auf einen guten Bekannten. Beide zählten zur diesjährigen Meistermannschaft von Blau-Weiß Halle in der Tennis-Bundesliga, und bei den US Open traten sie gemeinsam im Doppel an. Dort war für Struff und Sousa allerdings ebenso wie im Einzel in Runde eins Endstation.

Die kurzfristigen Absagen der Zverev-Brüder, die im Vorfeld beide erklärt hatten, in Portugal dabei zu sein, dürften weder Kohlmann noch der Mitte August beim DTB als "Head of Men's Tennis" vorgestellten deutschen Tennis-Ikone Boris Becker schmecken.

Belag-Wechsel passt nicht in den Turnierplan der deutschen Topspieler

Michael Kohlmann (Mitte) muss im Abstiegskampf auf Alexander und Mischa (v.l.) Zverev verzichten.

" Die Absagen von Sascha, Mischa und Philipp sind für uns natürlich schwierig zu kompensieren ", sagt Kohlmann. Offene Kritik an dem Top-Trio äußert der Teamchef in einem Interview auf der DTB-Homepage indes nicht. So wäre Alexander Zverev, der ab dem kommenden Montag die Nummer vier der Welt, ist laut Kohlmann " wahnsinnig gern dabei gewesen ". Aber er und sein Team hätten sich mit Blick auf die kommenden Turniere gegen eine Umstellung auf Sand entschieden. Um auf dem Hartplatz im Schlag zu bleiben, steht der 20-jährige Shootingstar des deutschen Tennis Kohlmann nicht zur Verfügung. Der Wechsel auf Asche passt nicht in den Turnierplan.

Bei Mischa Zverev seien es ähnliche Gründe, so der Teamchef. Der Serve & Volley-Spieler brauche für eine Umstellung auf einen anderen Belag länger als andere Spieler. Eine Tatsache, die DTB wie Spieler vorher bekannt war, aber zudem habe der 30-Jährige bei seinem Achtelfinal-Aus bei den US Open gegen Sam Querrey mit Schulterproblemen zu kämpfen gehabt. Er fühle sich nicht hundertprozentig fit, erklärt Kohlmann. Der Belag sei auch bei Kohlschreiber ein Kriterium. Er traue sich einen Wechsel auf Asche nach einer Saison mit vielen kleineren Verletzungen nicht zu.

Becker spielte 1987 mehr als sechs Stunden gegen den Abstieg

Boris Becker ist "Head of Men's Tennis" beim DTB.

Nun war Kohlschreiber auch erst vier Jahre alt, als Boris Becker John McEnroe am 24. Juli 1987 in Hartford nach mehr als sechs Stunden mit 4:6, 15:13, 8:10, 6:2, 6:2 niedergerungen und das DTB-Team gegen die USA mit 2:0 in Führung gebracht hatte. Damals ging es im Davis Cup auch gegen den Abstieg, und Deutschland gewann das Duell mit 3:2. Die Zverev-Brüder waren da zwar noch nicht geboren, dürften aber auch von diesem historischen Match gehört haben und somit ahnen, wie ihre Absagen beim "Head of Men's Tennis" des DTB ankommen.

Für Struff ist das einerlei. Der Warsteiner wird in Portugal alles daransetzen, das DTB-Team mit zwei Einzelsiegen vor dem dritten Abstieg aus der Weltgruppe nach 1982 und 2003 zu bewahren. Der 27-Jährige verlor erst eins seiner bisherigen vier Davis-Cup-Matches, und diese Niederlage fiel im März 2015 gegen den Franzosen Gilles Simon mit 6:7, 6:2, 7:6, 2:6, 8:10 äußerst knapp aus.

Stand: 05.09.2017, 20:55