Alle Folgen im Podcast

News, Entwicklungen, Ergebnisse –Sportschau in 100 Sekunden liefert Ihnen täglich die wichtigsten Meldungen aus der Sportwelt, kompakt und aktuell. Zudem bekommen Sie an Spieltagen der Fußball-Bundesliga Reaktionen, Analysen und Meinungen, und zwar schon kurz nach dem Abpfiff der Spiele. Immer top informiert – die Sportschau in 100 Sekunden! | mehr