Mülheim holt den Europacup der Landesmeister

Der deutsche Hockey-Meister von 2016 siegte am Sonntag (12.02.2017) im Finale gegen Gastgeber SV Arminen Wien mit 3:2 (1:1). Die Mülheimer waren in der ersten Halbzeit durch Michael Minar (3.) früh in Rückstand geraten, ehe Thilo Stralkowski (20.) kurz vor der Pause ausgleichen konnte. Nach Wiederanpfiff traf Nationalspieler Timm Herzbruch (21.) per Siebenmeter zum 2:1. Erneut Stralkowski (30.) erhöhte per Strafecke auf 3:1. Der österreichische Meister konnte in der Schlussphase durch Patrick Schmidt (38./Strafecke) nur noch auf 2:3 verkürzen.

Ungeschlagen ins Finale

Im Halbfinale am Samstagabend hatte sich Mülheim mit 6:4 (4:1) gegen den niederländischen Champion Amsterdam H&BC durchgesetzt. Zuvor hatten die Ruhrstädter am Samstagmorgen ihr drittes und letztes Vorrundenspiel mit 10:2 (4:0) gegen den russischen Meister Dinamo Jekaterinburg gewonnen und damit die Gruppe A als ungeschlagener Tabellenführer beendet. Zum Turnierauftakt am Freitag hatten die Uhlen mit 7:5 (3:4) den polnischen Titelträger Grunwald Posen sowie den englischen Champion East Grinstead mit 10:2 (8:0) geschlagen.

Herzbruch bester Torjäger

Mit Timm Herzbruch kommt der Torschützenkönig des Europacups mit insgesamt neun Treffern ebenfalls aus Mülheim. Der Hallenhockey-Europapokal ist traditionell fest in deutscher Hand. Von nun 28 Siegern seit 1990 kamen 25 aus Deutschland, im Vorjahr hatte der Harvestehuder THC gesiegt.

Stand: 12.02.2017, 16:02