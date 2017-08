Der erste Spieltag der neuen Saison war noch nicht gespielt, da hatte sich GWD Minden bereits mächtig blamiert. Im Pokalspiel gegen den Drittligisten aus Ferndorf scheiterten die Ostwestfalen in eigener Halle. Der Bundesligist verlor gegen das Team aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein sensationell mit 22:23.

Nach der peinlichen Pokal-Schlappe hatte sich jegliche Aufbruchstimmung schon vor dem Liga-Auftakt in Luft aufgelöst. Sportdirektor Frank von Behren sprach im Anschluss von " Arbeitsverweigerung " und sah sich zu einem ersten Appell an die Mannschaft und Trainer Frank Carstens genötigt: "Ich erwarte von jedem Spieler, der das GWD-Trikot trägt, ein ganz anderes Maß an Einsatz. "

Statt Zuversicht herrscht nun auf einmal große Unsicherheit darüber, ob die Mindener im zweiten Jahr nach der Rückkehr in die Bundesliga eine ähnlich sorgenfreie Saison erleben wie im Vorjahr. Da gerieten sie als Neuling nie in ernsthafte Abstiegsgefahr und hielten am Ende als Zwölfter sicher die Klasse.

Umbruch unter Sportchef Frank von Behren

In der kommenden Spielzeit, so die Maßgabe des Klubs, wollen sich die Ostwestfalen noch ein Stück mehr in der Liga etablieren - und haben sich dafür einen Umbruch verordnet. Der aktuelle Kader ist der erste, der die Handschrift von Frank von Behren trägt, der zu Jahresbeginn die sportliche Verantwortung in Minden übernommen hatte.

Der frühere Nationalspieler versprach bei seinem Amtsantritt ein neues Gesicht der Mannschaft, Mindens Kader sollte jünger, schneller und vor allem kleiner werden. Gleich neun Spieler verließen den Klub im Sommer, darunter der zentrale Abwehrblock mit Magnus Jernemeyr und Miladin Kozlina, Rückraumschütze Helge Freiman und Kreisläufer Joakim Larsson.

Neuzugang Miljan Pusica, hier noch im Trikot von Wisla Plock.

Statt Spezialisten wie dem Schweden Larsson, der vor allem im Angriff zum Zug kam, will Minden künftig vermehrt auf Spieler setzen, die an beiden Enden des Feldes zum Einsatz kommen - wie etwa der serbische Neuzugang Miljan Pusica, ein Rückraumspieler, der aber auch seine Qualitäten im Innenblock hat.

Für Kapitän Moritz Schäpsmeier, der seine Karriere beendete, kam im Rückraum Andreas Cederholm, mit Kreisläufer Anton Mansson ein weiterer schwedischer Nationalspieler. Im Tor der Mindender steht künftig Norwegens Nationalkeeper Espen Christensen.

Trainer Carstens verspricht: " Wir sind eine andere Mannschaft "

Alles Spieler von internationalem Format. Doch ob der kompaktere Kader der Mindener auch das anvisierte Ziel - mehr Tempo im Spiel - erfüllen kann, wird sich noch zeigen müssen. Nach der vergurkten Generalprobe gegen den Underdog im Pokal fürchten die Mindener, dass der Umbruch womöglich schwieriger zu bewältigen sein wird als erhofft.

Zum Liga-Auftakt am Sonntag (27.08.2017) gegen Leipzig steht das Team gleich unter Zugzwang. " Wir haben jetzt die Aufgabe, diese Situation anzunehmen ", sagte Trainer Frank Carstens, der bereits an einigen Stellschrauben gedreht hat. " Wir lassen uns dadurch nicht von unserem Weg abbringen ". Vor dem Auftakt gegen Leipzig habe sein Team im Training " intensiv an den individuellen Möglichkeiten gearbeitet ", sagte Carstens und versprach den eigenen Fans eine Reaktion: " Wir sind jetzt eine andere Mannschaft ."

Stand: 25.08.2017, 08:30