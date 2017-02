Vfl Gummersbach - Neustart gegen Topfavorit

Einen dickeren Brocken hätte der Spielplan der Handball-Bundesliga dem VfL Gummersbach zum Auftakt nach der sechswöchigen WM -Pause nicht servieren können. Ausgerechnet gegen den Tabellenführer und Meisterschaftsfavorit SG Flensburg-Handewitt startet das Team von Trainer Emir Kurtagic am kommenden Mittwoch (15.02.17) in die entscheidende Phase der Saison 2016/17. Klar, dass die Frage nach dem Favoriten in dieser Auftaktpartie in der Gummersbacher Arena schnell beantwortet ist, zumal die Flensburger schon bewiesen haben, dass sie die WM-Pause gut überstanden haben. "Eine überragende Mannschaft, die im Gegensatz zu uns mit zwei Pflichtspielen bereits wieder voll im Wettkampfrhythmus sein wird" , erklärt VfL-Trainer Emir Kurtagic.

Die Schützlinge von (Noch-)Trainer Ljubomir Vranjes, der bekanntlich aus seinem langfristigen Vertrag bei Flensburg aussteigt und zum ungarischen Abonnementmeister Telekom Veszprem wechselt, gewannen unter der Woche das Spitzenspiel gegen den "ewigen Rivalen" THW Kiel mit 30:29 und untermauerten bei nunmehr 35:3 Punkten ihre Titelambitionen. In einem Duell auf Augenhöhe, in der der frischgebackene französische Weltmeister und Ex-Gummersbacher Kentin Mahé das Siegtor erzielte, bewiesen die Flensburger schon eine erstaunliche Frühform und knüpften nach der WM-Pause nahtlos an ihre überragende Form aus der Hinrunde, in der sie lediglich eine Niederlage (beim THW Kiel) kassierten, an.

"Benötigen herausragende Leistung"

Für den VfL geht es im ersten Pflichtspiel des Jahres zunächst einmal um eine Standortbestimmung, und das Ganze auf dem allerhöchsten Niveau. "Natürlich benötigen wir eine herausragende Leistung, um gegen Flensburg mitzuhalten. Wir müssen auf jeden Fall selbstbewusst in die Partie gehen" , so Kurtagic, der mit dem Verlauf der Vorbereitung sehr zufrieden ist.

Nach einer kurzen Pause zum Jahresende, wurde das Training schnell wiederaufgenommen und bekanntlich kehrten Simon Ernst und Julius Kühn auch früher als geplant von der WM zurück. "Ich denke, die Enttäuschung über das frühe Ausscheiden ist mittlerweile aus ihren Köpfen" , glaubt der Trainer. Zusammen mit den Rückkehrern Matthias Puhle und Kévyyn Nyokas, die bereits am Mittwoch wieder im Kader stehen sollen, hat Kurtagic wieder einige personelle Optionen. "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und freuen uns, dass es wieder losgeht. Der Rest wird sich zeigen, und Mittwochabend wissen wir mehr" , so der Übungsleiter.

Bult kurzfristig nach Flensburg

Der VfL hat also zwei wichtie Rückkehrer wieder zurück im Kader, dafür ist ein anderer Spieler weg: Mark Bult. Der Linkshänder schloss sich kurzfristig dem nächsten Gegner Flensburg an, soll dort die Lücke stopfen, die der verletzungsbedingte Ausfall von Johan jakobsson aufgerissen hat. Der 34-Jährige wurde vom VfL Gummersbach mit sofortiger Wirkung freigestellt und unterschrieb einen Vertrag bis Saisonende.

Vor dem Hintergrund, dass Nyokas wieder fit ist und am Mittwoch im Kader stehen wird und der VfL zudem mit Florian Baumgärtner einen zweiten Linkshänder in den Reihen haben, der sich hervorragend entwickelt hat, konnte der Transfer bestätigt werden. VfL-Geschäftsführer Frank Flatten sagte: "Einen verdienten Spieler in der aktuellen Situation gehen zu lassen, muss gut überlegt werden. Doch auch wir sehen, dass es eine Chance für ihn ist, sich bei diesem hochkarätigen Team zeigen zu können und wünschen Mark alles Gute für die neue Aufgabe."

Geringe Distanz zum Abstiegsplatz

Einen Spieler wie Bult abzugeben, ist dem VfL natürlich nicht leicht gefallen, zumal das Team sportich in einer heiklen Situation steckt. Schließlich sind es nach der Krise in der Vorweihnachtszeit nur noch drei Zähler Abstand zu einem Abstiegsplatz. Und das Programm in den nächsten Wochen hat es in sich - es warten immens starke Gegner. "Wir sind uns unserer derzeitigen Situation bewusst" , sagt Flatten. Dennoch ist der Manager zuversichtlich: "Nichts desto trotz werden wir uns aufzäumen und nach der Winterpause möglichst befreit aufspielen. Wir haben zum Rückrundenstart ein immens schwieriges Programm und benötigen aus den ersten fünf Spielen mindestens vier Punkte. Das kann bei den Gegnern neben Flensburg auch in Balingen, zuhause gegen Wetzlar, in Kiel oder auch beim Heimspiel gegen Melsungen allerdings auch problematisch werden."

Stand: 13.02.2017, 10:35