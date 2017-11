Erstes "Endspiel" für den VfL Gummersbach

Die sportliche Situation in der Handball-Bundesliga ist mehr als ungemütlich für den VfL Gummersbach. Nur zwei Siege in elf Spielen und zuletzt drei Niederlagen in Serie führten zum Absturz auf den vorletzten Tabellenplatz und zu personellen Konsequenzen. Vergangene Woche entließ der Traditionsklub etwas überraschend Trainer Dirk Beuchler. Der Glaube, mit ihm noch die Trendwende schaffen zu können, war verloren gegangen. Jetzt steht das bedeutende Heimspiel gegen den Tabellen-15. TV Hüttenberg an (Donnerstag, 9.11.2017, 19 Uhr).

Bundesliga-Neuland für Bahtijarevic

Ein Mann soll nun ausgerechnet das Ruder herumreißen, für den die Handball-Bundesliga quasi Neuland ist. Denis Bahtijarevic hat das Kommando von Beuchler übernommen und die Mannschaft auf das erste "Endspiel" im Abstiegskampf vorbereitet. Die VfL-Verantwortlichen sind trotz fehlender Erfahrung überzeugt von dessen Qualitäten. "Wir haben ja gesehen, dass große Bundesliga-Erfahrung nicht immer auch gleichzeitig Erfolg bedeutet" , sagt Christoph Schindler zu WDR.de. Drei Jahre lang betreute der gebürtige Jugoslawe das U23-Team des Klubs (3. Liga) und fungierte in der vergangenen Bundesliga-Saison als Co-Trainer unter Sead Hasanefendic.

Am Sonntag leitete der 46-jährige, den Schindler als des "unglaublichen Handball-Fachmann" bezeichnet, erstmals das Training. "Die Mannschaft hat an den vergangenen drei Tagen sehr, sehr gut trainiert. Man hat gespürt, wie die Chemie stimmt. Denis macht sehr, sehr gute Ansprachen", blickt Schindler optimistisch auf die so wichtige Partie gegen Hüttenberg, der er "existentiellen Charakter" beimisst.

Schindler tritt gegen Beuchler nach

Das Wichtigste sei aber, dass der neue Trainer einen klaren Plan habe, wie er die Mannschaft wieder zu Erfolgen führen kann. Das war unter Beuchler offenbar nicht der Fall. "Die Spieler haben keine klaren taktischen Konzepte an die Hand bekommen und waren viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Gerade die Neuzugänge waren oftmals auf sich alleine gestellt" , hält Schindler mit Kritik an Beuchler nicht zurück.

Im taktischen Bereich will Bahtijarevic nun ansetzen. "Klar kann man in drei Tagen nicht das aufholen, was in vier Monaten schiefgelaufen ist" , so Schindler. Auch sei die Drucksituation für den neuen Coachenorm. Die Gummersbacher, die in dieser Saison einen gesicherten Mittelfeldplatz ansteuern wollten, hoffen daher, dass mit der Unterstützung der Zuschauer in einer vollen Halle die drei Punkte am Ort bleiben. Immerhin hat sich auch die personelle Situation bis auf die Langzeitverletzten Ernst, Herrmann und Schmidt sowie Youngster Timm etwas entspannt.

Treffen der Freunde

Brisante Rückkehr: Emir Kurtagic kommt mit Hüttenberg

Eine besondere Note erhält die Partie, weil die Hüttenberger ebenfalls mit einem neuen Coach kommen. Und der ist in Gummersbach ein sehr guter Bekannter. Emir Kurtagic hat beim TVH am 23. Oktober den Trainerjob übernimmen. Seine zweite Partie führt ihn ausgerechnet an jene Stätte, wo er bis März sechs Jahre lang in der sportlichen Verantwortung stand und auch mit Bahtijarcic eng zusammenarbeitete. " Denis ist mein Freund. Er ist es vor dem Spiel und er wird es auch nach dem Spiel noch sein - egal, wie es ausgeht" , sagte Kurtagic in einem aktuellen Interview mit dem Kölner Stadt-Anzeiger.

Warum sein Ex-Klub nicht in Tritt komme, führt Kurtagic auch auf das Umfeld zurück. " Die Erwartungen an den VfL sind in Gummersbach traditionell extrem hoch. Vielleicht hat man sich dadurch etwas zu stark unter Druck gesetzt ", sagte Kurtagic und spricht damit aus eigener Erfahrung.

