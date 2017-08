TuS N-Lübbecke setzt auf ein eingespieltes Team

Der TuS N-Lübbecke meldet sich nach einer beeindruckenden Saison in der 2. Liga im Handball-Oberhaus zurück. Mit 13 Punkten Vorsprung sicherte sich der TuS vor Hüttenberg und Friesenheim den direkten Wiederaufstieg.

Das Ziel für die neue Spielzeit ist klar: Klassenerhalt. "Da müssen wir nicht lange drumrumreden. Der Sprung von der zweiten in die erste Liga ist riesengroß" , sagt TuS-Geschäftsführer Torsten Appel. Es sei aber ein "Glücksfall" , dass man nur zwei Teams hinter sich lassen müsse. Die Mitgliederversammlung der Handball-Bundesliga hatte sich darauf verständigt, dass nur noch die beiden letztplatzierten Vereine absteigen.

Bundesligisten dürfen künftig 16 Spieler einsetzen

Eine Änderung, die dem TuS weniger schmecken könnte, ist, dass die 18 Bundesligisten in Ligapartien künftig 16 Spieler einsetzen können - in der vergangenen Saison waren es noch 14. Die deutschen Spitzenklubs hoffen, ihren Topakteuren so mehr Auszeiten gewähren zu können und in den internationalen Wettbewerben konkurrenzfähiger zu werden. Der TuS hat zwar auch 16 Spieler im Kader, darunter aber drei Torhüter. Da man zu Spielen nur mit zwei Keepern anreise, habe man den 16. Kaderplatz bewusst freigehalten. "Wir wollen auch jungen Spielern die Gelegenheit geben, Erfahrungen zu sammeln" , sagt Appel.

Aaron Ziercke, Trainer TuS N-Lübbecke, an der Seitenlinie.

Mit der JSG NSM-Nettelstedt hat man in der Jugend-Bundesliga den passenden Unterbau. Talente, die sich dort entsprechend in Szene setzen, könnten auch in der Bundesliga zum Zug kommen. Das junge Erfolgsteam der Aufstiegssaison - mehr als die Hälfte des Teams ist noch keine 25 Jahre alt - ist weitgehend zusammengeblieben und damit eingespielt. Mit Nikola Blazicko (Wechsel in den Trainerstab) und Branimir Koloper (TuS Ferndorf) haben zwei Aktive das Team verlassen. Drei Neue wurden geholt. Nachdem der TuS mit Torhüter Joel Birlehm ( GWD Minden/20) und Kreisläufer Moritz Schade (Dessau-Roßlauer HV 06/21) bereits zwei Perspektivspieler unter Vertrag genommen hatte, gelang mit der Verpflichtung von Marko Bagarić (Al Rayyan/31) auch noch ein Transfercoup.

Marko Bagarić ist das Puzzleteil, das gefehlt hat

Marko Bagaric bei einem Sprungwurf.

Der gebürtige Kroate, der 2015 mit dem Nationalteam Katars bei der Heim- WM in dem Wüstenstaat die Silbermedaille gewann und für Katar auch an den Olympischen Spielen in Brasilien teilnahm, "ist das Puzzleteil, welches uns bisher gefehlt hat“ , sagte Trainer Aaron Ziercke nach der Vorstellung des 2,02 Meter großen Rückraumspielers: "Mit seiner internationalen Erfahrung und seinen Qualitäten im Angriff sowie in der Abwehr entspricht er voll unserem Anforderungsprofil" , so Ziercke.

Im Pokal startet Lübbecke mit einem Bundesliga-Duell

Der TuS muss derzeit wegen eines Außenbandanrisses im rechten Sprunggelenk zwar auf seinen Abwehrspieler Piotr Grabarczyk (34) verzichten, hofft aber, dass er bis zum Ligastart wieder fit ist. Zum Auftakt erwartet den Aufsteiger am Sonntag (27.08.2017) beim Vizemeister SG Flensburg-Handewitt direkt eine der ganz großen Herausforderungen. Da ist der Pflichtspiel-Auftakt am kommenden Samstag im Pokal schon entspannter. Da geht es mit der TSV Hannover-Burgdorf gegen den Bundesliga-Elften der Vorsaison. Geschäftsführer Appel hofft auf ein Duell "auf Augenhöhe" .

