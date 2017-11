Handball - Der Aufwärtstrend beim TBV Lemgo

Ein positives Punktekonto als Trainer des TBV Lemgo - haben Sie das schon mal erlebt? Florian Kehrmann muss kurz in sich gehen. "In der Vorsaison standen wir am Anfang bei 2:2 Punkten, aber mal im Plus? Kann ich mich nicht dran erinnern ", sagt Kehrmann, seit 2014 beim Handball-Bundesligisten als Chefcoach im Amt. In den Vorjahren musste Kehrmann mit seinem Team hart ringen, um den Klassenerhalt mit dem einstigen Aushängeschild des deutschen Handballs zu schaffen. In dieser Saison nun läuft es überraschend gut. 13:11 Punkte und Platz neun stehen für die Lipper zubuche. Der Abstiegskampf ist weit weg.

THW und TBV - fast Tabellennachbarn

Der Blick auf die Tabelle macht dem TBV Lemgo derzeit also viel Freude. Das kann man vom kommenden Gegner aus Kiel eher nicht behaupten. Der deutsche Rekordmeister, der auch schon mal mit Null Minuspunkten durch die Saison gerauscht ist, steht mit 15:9 Punkten und Platz sieben unerwartet dürftig da. " Es wäre aber vermessen, jetzt von einem Duell auf Augenhöhe zu sprechen ", sagt Florian Kehrmann zu WDR.de. " Wir treffen immer noch auf eine Top-Mannschaft, die am Saisonanfang zwar Mühe hatte, sich aber inzwischen reingekämpft hat und zuletzt eine Serie von 9:1 Punkten in der Bundesliga hinlegte. "

Gute Zwischenbilanz: Florian Kehrmann

Bei seinem Team müsse daher alles passen, um beim THW Kiel zu bestehen. Besonders die jüngste Heim-Niederlage der Kieler in der Champions League gegen das junge Team aus Celje kommt Kehrmann nicht so gelegen. "Die Kieler werden alles dransetzen, dieses Spiel vergessen zu machen. Sie werden sehr wachsam sein und uns sicher nicht unterschätzen ", so Florian Kehrmann. Veschiedene Deckungsvarianten will der Coach der individuellen Qualität der Kieler entgegensetzen.

Viel Erfahrung und Qualität

Ohnehin ist die gewonnene Stabilität in der Defensive einer der entscheidenden Gründe, weshalb es so viel besser läuft im Vergleich zu den Vorjahren. Mit Routinier Fabian van Olphen, 36 Jahre alt, Islaias Guardioala, 33 Jahre alt, sowie Torhüter Peter Johansson (25) holten die TBV-Verantwortlichen viel Erfahrung und Qualität nach Ostwestfalen-Lippe. Endlich konnte das Loch in der Abwehr gestopft werden, das durch die Abgänge im Jahr 2015 von Hendrik Pekeler, Finn Lemke und Timm Schneider entstanden war.

Zudem bilden Piotr Wyszomirski und Peter Johannesson ein gut aufeinander abgestimmtes Torhütergespann. Seit der Trennung von Publikumsliebling Carsten Lichtlein vor fünf Jahren gab es auf dieser Position immer wieder Probleme. Selbst den verletzungsbedingten Ausfall von Ex-Nationalspieler Rolf Herrmann, einer der großen Leistungsträger im Rückraum, stecken die Kehrmann-Schützlinge gut weg. Donat Bartok und Islaias Guardiola ersetzen ihn mindestens ebenbürtig, Kehrmann spricht bereits von seiner "stabilsten Position".

Zuschauer zurückholen

Fehlt nur noch, dass die Zuschauer zurückkommen. Zuletzt mussten die Lemgoer einen um 800 niedrigeren Schnitt pro Heimspiel vermelden. Sollten die Lemgoer nun aber mit einem positiven Resultat aus Kiel zurückkommen, würden im kommenden Heimspiel am 23. November gegen Hannover-Burgdorf sicher wieder mehr Fans der Blau-Weißen in die Lipperland-Halle kommen.

GWD Minden empfängt den Tabellenführer

Eine ebenfalls hohe Hürde steht GWD Minden am 13. Spieltag bevor. Der OWL-Rivale der Lemgoer empfängt am Donnerstag (19 Uhr) in eigener Halle Tabellenführer Füchse Berlin. Die Füchse haben wie die Kieler etwas gutzumachen. Sie unterlagen vor Wochenfrist vor eigenem Publikum der SG Flensburg-Handewitt und brennen in Minden auf zwei Punkte.

Stand: 15.11.2017, 10:51