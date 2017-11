Ostwestfalen-Derby auf Augenhöhe

Im Ostwestfalen-Derby treffen am Sonntag (12.11.2017/12.30 Uhr) der TBV Lemgo und GWD Minden auf Augenhöhe aufeinander. Beide Mannschaften sind seit vier Spielen ungeschlagen und befinden sich im Tabellenmittelfeld der Handball-Bundesliga. Lemgo liegt als Tabellenneunter nur einen Sieg vor Minden auf Rang elf.

"Solche Spiele werden durch Kleinigkeiten entschieden" , glaubt TBV-Trainer Florian Kehrmann, der auf den Heimvorteil und die eigenen Fans setzt. "Für uns geht es darum, die Halle mitzunehmen, die unser achter Mann sein muss." Von 44 Bundesliga-Duellen mit Minden hat Lemgo nur acht Partien verloren. Aber Kehrmann weiß, "dass solche Spiele immer ein bisschen emotionaler sind, als andere Bundesligaspiele" .

Minden vor Lemgoer Tempospiel gewarnt

"Lemgo sucht konsequent über 60 Minuten das Tempospiel. Sei es nach einem Gegentor oder nach einem Ballgewinn" , weiß Mindens Trainer Frank Carstens, der sich und seinen Spielern nach der letzten Partie gegen den VfL Gummersbach vor über einer Woche "eine kleine Pause gegönnt" hat. "Wir müssen hellwach sein, damit wir unsere Stärke - das Positionsspiel - nutzen können" , so Carstens. Mit einem Sieg würde Minden zu Lemgo aufschließen.

Für Anton Mansson wird es eine besondere Partie. Der Kreisspieler spielte in den vergangenen zwei Spielzeiten für Lemgo und kehr am Sonntag an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Kellerduell zwischen Erlangen und N-Lübbecke

Einen leichten Aufwind hat zuletzt auch der TuS N-Lübbecke verspürt. Mit zwei Remis in den jüngsten Auswärtsspielen in Leipzig und Ludwigshafen geht das Tabellenschlusslicht immerhin mit der Gewissheit ins Spiel beim HC Erlangen am Sonntag (12.30 Uhr), auch in der Fremde punkten zu können. TuS-Trainer Aaron Ziercke erwartet im Duell mit dem Tabellen-16. "einen Kampf auf Biegen und Brechen" und "weniger eine Partie, die etwas für Handball-Feinschmecker verspricht" .

Es gehe am Sonntagmittag "nur über Emotion, Leidenschaft und Willen" , so Ziercke. Beide Teams stecken mitten im Abstiegskampf und brauchen jeden Punkt. Hoffnung macht den Nettelstedtern auch die Rückkehr von Kenji Hövels, der nach seiner Handverletzung von der medizinischen Abteilung grünes Licht für einen Einsatz erhalten hat.

