Handball - Pleiten für Lemgo und Minden

Der TBV Lemgo und GWD Minden haben in der Handball-Bundesliga gegen den THW Kiel und die Füchse Berlin erwartungsgemäß herbe Pleiten kassiert. Lemgo verlor am Donnerstag (16.11.2017) in Kiel mit 19:29 (12:16), Minden unterlag den Füchsen Berlin zuhause mit 29:37 (14:17).

Berlin nutzt Mindener Unkonzentriertheiten

In Minden lagen die Füchse nach fünf Minuten 4:1 vorn. Dem Tabellenführer gelang es aber nicht, sich weiter abzusetzen. Zu viele Fehler der Füchse und ein gut aufgelegter Minden-Torwart Espen Christensen brachte die Gastgeber auf 7:7 heran (17. Minute). Minden ging wenig später gar mit 12:11 in Führung. Die Füchse fanden jedoch die passende Antwort und gingen mit einer 17:14-Führung in die Pause. Doch auch dieser Drei-Tore-Vorsprung war schnell wieder weg.

Zwischen der 40. und der 45. Minute erwischten die Gäste allerdings eine starke Phase und zogen entscheidend davon: Torwart Petr Stochl hielt glänzend, und die Feldspieler nutzten Unkonzentriertheiten der Mindener mit einer 5:0-Serie zum 27:21. Von diesem Rückschlag erholten sich die Gastgeber nicht mehr. "Bis zur 40. Minute war ich sehr zufrieden" , sagte GWD-Trainer Frank Carstens nach der Partie. "Doch dann haben wir ein besseres Ergebnis hergeschenkt. Uns fehlte leider der Mut."

Bester Werfer der Gastgeber war Luka Zvizej mit sechs Treffern. Die Dankerser bleiben trotz der Niederlage zunächst auf Tabellenrang elf.

Auch frühe Auszeit nutzt Lemgo nichts

In Kiel hatte der zuletzt kriselnde frühere Serienmeister keine Probleme mit dem TBV Lemgo und blieb zum sechsten Mal in Folge unbesiegt. Aus zwei Fehlwürfen der Kieler zu Beginn konnten die Gäste kein Kapital schlagen. Im Gegenteil: Drei Fehlpässe ermöglichten den "Zebras" daraufhin drei Treffer. Schon in der neunten Minute nahm TBV-Trainer Florian Kehrmann die erste Auszeit. Doch die Ostwestfalen gingen mit einem Vier-Tore-Rückstand in die Pause.

Nach dem Wechsel präsentierten sich die Gastgeber noch konzentrierter und schraubten den Vorsprung nach und nach in die Höhe. In der 47. Minute ging der THW erstmals mit zehn Treffern in Führung. Bei diesem Abstand blieb es bis zum Ende. Kehrmann konstatierte nach der Partie ärgerlich: "Insgesamt bin ich sehr angefressen aufgrund unserer Leistung, die wir einfach nicht gebracht haben."

Erfolgreichster Schütze beim TBV mit fünf Toren war Patrick Zieker. Mit nun ausgeglichenem Punktekonto belegen die Ostwestfalen weiter Platz neun.

Stand: 16.11.2017, 21:06