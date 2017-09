VfL Gummersbach feiert ersten Saisonsieg

Der VfL Gummersbach hat am 3. Spieltag der Handball-Bundesliga den ersten Sieg eingefahren. Im Heimspiel gegen FrischAuf Göppingen feierten das Team von Trainer Dirk Beuchler am Sonntag (03.09.2017) einen 28:27 (16:13)-Erfolg. Nach einer über weite Strecken ausgeglichenen ersten Hälfte setzte sich der VfL kurz vor der Pause und zu Beginn des zweiten Durchgangs ab. Zwischenzeitlich lagen die Hausherren mit neun Toren in Führung.

In der Schlussphase kamen die Gäste allerdings nochmal bis auf ein Tor an plötzlich völlig verunsicherte Gummersbacher heran. Doch der VfL und sein starker Torhüter Carsten Lichtlein retteten den knappen Sieg über die Zeit.

Stromausfall in Lemgo

Die Partie des TBV Lemgo gegen den SC DHfK Leipzig wurde aufgrund eines Stromausfalls später angepfiffen und läuft noch.

Ostwestfalen-Derby in Minden

Am Nachmittag (15 Uhr) trifft GWD Minden nach dem ersten Punktgewinn der Saison (24:24 in Wetzlar) im Ostwestfalen-Derby auf den noch punktlosen Aufsteiger TuS N -Lübbecke. Zwei Jahre fiel das Derby aus, da zunächst Minden und dann im letzten Jahr Lübbecke eine Saison in der 2. Liga verbrachten. Nun fiebern die Fans dem 66. Aufeinandertreffen entgegen.

TuS-Trainer Aaron Ziercke sieht Minden "leicht im Vorteil, allein schon deshalb, weil sie ein Heimspiel haben" . Andererseits bedeute dies aber auch, "dass Minden mehr Druck hat als wir" , so Ziercke, der um den Einsatz von Abwehrspieler Piotr Grabarczyk bangt. Chancenlos sei man bei GWD "gewiss nicht" .

GWD-Trainer Frank Carstens rechnet mit einem hitzigen Duell: "Das Derby wird im Kopf und im Herzen entschieden und ich rechne damit, dass es sehr emotional und kämpferisch wird. Trotzdem müssen wir in den entscheidenden Situationen einen kühlen Kopf behalten".

Stand: 03.09.2017, 14:07