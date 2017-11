Gummersbach gelingt Befreiungsschlag

Der VfL Gummersbach hat das erste Spiel nach der der Entlassung von Trainer Dirk Beuchler gewonnen. Unter dem neuen Coach Denis Bahtijarevic besiegte der VfL am Donnerstagabend (09.11.2017) im Kellerduell den TV Hüttenberg mit 28:25 (13:11) und kletterte mit 6:18 Punkten auf Platz 15. Für den VfL war es der dritte Sieg im zwölften Spiel.

"Vier-Punkte-Spiel" für beide Teams

Der VfL startete nach nur sechs Trainingseinheiten unter Bahtijarevic druckvoll in das "Vier-Punkte-Spiel" (VfL-Sportdirektor Christoph Schindler) und verteidigte konzentriert. Doch die Gäste aus Hessen, die vom langjährigen Gummersbacher Coach Emir Kurtagic trainiert werden, stellten sich schnell auf die Gummersbacher ein und kamen immer wieder zu leichten Treffern.

Beim Stand von 6:8 nahm Bahtijarevic die zweite Auszeit und seine Ansprache zeigte offenbar Wirkung. Unterstützt von einem erneut starken VfL-Torwart Carsten Lichtlein agierte sein Team in der Defensive wieder aggressiver und erspielte sich bis zur Halbzeit eine 13:11-Führung.

VfL schenkt beinahe Fünf-Tore-Führung her

Nach der Pause kamen die Oberbergischen hoch motiviert aus der Kabine und führten in der 35. Minute bereits mit 17:12. Kurtagic nahm eine Auszeit, um sein Team zu stabilisieren. Nach der Druckphase leistete sich Gummersbach zu viele leichte Fehler, mit jedem Gegentor schien die Verunsicherung wieder zu steigen.

Der TVH kam wieder ran und erzielte in der 51. Minute das 22:22. Doch die Oberbergischen stemmten sich gegen die nächste Niederlage und erspielten sich wieder einen Zwei-Tore-Vorsprung. Beim Stand von 26:25 und bei noch 45 Sekunden Spielzeit sowie Ballbesitz VfL entschied Moritz Preuss mit dem Treffer zum 27:25 die Partie.

"Das war heute Abstiegskampf pur" , sagte Preuss nach dem Spiel bei "Sky". "Wir haben in einer wichtigen Phase des Spiels den Kopf oben behalten. Und das Quäntchen Glück, dass wir hatten, haben wir uns in den letzten Wochen erarbeitet."

Bahtijarevic soll Gummersbach vor Abstieg bewahren

Gummersbach hatte nach der Niederlage in Minden vor einer Woche bereits nach elf Spieltagen Trainer Dirk Beuchler (nur zwei Siege in elf Spielen) entlassen. Der 46 Jahre alte Bahtijarevic soll den Traditionsverein vor dem erstmaligen Bundesliga-Abstieg in der Vereinshistorie bewahren.

Bahtijarevic, der die bosnische und schwedische Staatsbürgerschaft besitzt, sammelte schon in der Vorsaison als Co-Trainer von Sead Hasanefendic Bundesligaerfahrungen. "Er hat in Gummersbach bereits als Spieler, Co-Trainer und Trainer verschiedener Jugendmannschaften sehr gute Arbeit geleistet und sich damit die Chance verdient, mit unserem Profiteam die gesetzten sportlichen Ziele zu erreichen" , sagte Schindler.

Stand: 09.11.2017, 20:37