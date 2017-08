DHB-Pokal: Drittligist Ferndorf empfängt den Meister

Welt- und Europameister Carsten Lichtlein zog am Montagmittag (28.08.2017) als "Losfee" auf dem WDR-Sportcampus in Köln die Paarungen für die Spiele am 17. und 18. Oktober. Der Torhüter vom bereits ausgeschiedenen VfL Gummersbach loste den Deutschen Meister Rhein-Neckar Löwen zum Siegerländer Klub aus Ferndorf.

Bergischer HC gegen Wetzlar

Auch in Ostwestfalen, beim TBV Lemgo, freut man sich auf das attraktive Los TVB Stuttgart. Weitere Bundesligaduelle lauten HC Erlangen gegen FA Göppingen, TSV Hannover-Burgdorf gegen THW Kiel und Flensburg-Handewitt gegen die Füchse Berlin. Die MT Melsungen bekommt es mit dem SC Leipzig zu tun. Der Zweitligist Bergischer HC spielt gegen die HSG Wetzlar. Die HG Saarlouis, ebenfalls 2. Liga, empfängt den SC Magdeburg.

Die Partien im Überblick:

TuS Ferndorf - Rhein-Neckar Löwen

HG Saarlouis - SC Magdeburg

MT Melsungen - SC DHfK Leipzig

TBV Lemgo - TVB 1898 Stuttgart

HC Erlangen - FRISCH AUF! Göppingen

TSV Hannover-Burgdorf - THW Kiel

SG Flensburg-Handewitt - Füchse Berlin

Bergischer HC - HSG Wetzlar

Stand: 28.08.2017, 13:32