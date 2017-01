Bielefeld fährt gestärkt zum Tabellennachbarn

"Es ist Stimmung drin und alle sind bereit" , sagt Arminia Bielefelds Trainer Jürgen Kramny vor dem ersten Rückrundenspiel beim Karlsruher SC am Sonntag (29.01.2017/13.30 Uhr). Der KSC ist punktgleich mit der Arminia, steht aber auf Rang 15 einen Platz vor den Ostwestfalen. "Das Torverhältnis trennt die beiden Mannschaften" , so Kramny. "Es geht nach der Vorbereitung jetzt darum, im Wettkampf zu zeigen, dass man Ergebnisse erzielen kann." Das sei besonders wichtig, weil sich der Sieger in der Tabelle vom Gegner absetzen könne.

Kramny: "Deutliche Schritte nach vorn"

Mit der Vorbereitung seiner Mannschaft ist der DSC -Trainer rundum zufrieden. "Wir haben deutliche Schritte nach vorne gemacht" , ist sich Kramny sicher. Der Konkurrenzkampf im Team sei noch einmal verschärft worden. Die Mannschaft habe sich in den beiden Testspielen gegen Legia Warschau (2:1) und den VfL Osnabrück (2:0) "insgesamt mehr Torabschlüsse" erspielt und wirkte stabil.

Einsatz von Brandy unsicher

Mit Reinhold Yabo und Sören Brandy hat sich die Arminia im Winter auf zwei Offensivpositionen verstärkt. Während Yabo für das Spiel bei seinem Ex-Verein bereitsteht, ist der Einsatz von Brandy noch unsicher. Der Stürmer wurde gegen Osnabrück mit muskulären Problemen ausgewechselt, hat laut Kramny seitdem aber Fortschritte gemacht. "Wenn Sören das Signal gibt, dass er sich bereit fühlt, fährt er mit nach Karlsruhe" , so Kramny am Freitag. Auch Andreas Voglsammer, der zwischenzeitlich nur dosiert trainieren konnte, ist einsatzbereit. Definitiv fehlen werden dagegen Manuel Prietl, Steffen Lang und Baboucarr Gaye.

Stand: 27.01.2017, 15:27