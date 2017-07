Bittere Auftakt-Niederlage für Duisburg

Aufsteiger MSV Duisburg hat zum Auftakt der 2. Fußball-Bundesliga in den Schlussminuten einen Punkt verspielt. Vor 28.520 Zuschauern unterlag der Aufsteiger bei Dynamo Dresden am Sonntag (30.07.2017) auswärts mit 0:1 (0:0).

Mit Gerrit Nauber, Moritz Stoppelkamp, Lukas Fröde, Cauly Oliveira Souza und Borys Tashchy bot Duisburgs Trainer Ilia Gruev fünf von acht Neuzugängen in der Startelf in einem 4-4-2-System auf. Die heimstarken Dresdener bemühten sich gegen gut gestaffelte Duisburger von Beginn an um Spielkontrolle, doch der MSV versuchte früh zu stören und hatte die erste gute Chance: Simon Brandstetters (14.) Schuss nach Zuspiel von Fröde wurde gerade noch zur Ecke geklärt.

Großchancen auf beiden Seiten

Auf der Gegenseite verhinderte Duisburgs Torwart Mark Flekken im Eins-gegen-eins gegen Erich Berko (16.) den frühen Rückstand. Fünf Minuten später entschärfte Flekken einen Volleyschuss von Dresdens Manuel Konrad (21.) nach einer Ecke. Im Gegenzug hatte Stoppelkamp nach Pass von Oliveira Souza die MSV-Führung auf dem Fuß, sein Außenrist-Schuss aus etwa zehn Metern verfehlte das Tor nur um Zentimeter.

Nach einer von Schiedsrichter Felix Zwayer angeordneten Trinkpause wehrte Dresdens Keeper Marvin Schwäbe einen Distanzschuss von Oliveira Souza (42.) aus etwa 18 Metern ab. Die letzte Chance der ersten Halbzeit hatte MSV-Kapitän Kevin Wolze, dessen Freistoß aus 20 Metern das Dynamo-Tor um zwei Meter verfehlte.

Beste Möglichkeiten ausgelassen

Nach der Pause testete Dresdens Patrick Möschl (52.) mit einem Distanzschuss MSV-Keeper Flekken, der den Ball über das Tor lenkte. Acht Minuten später setzte Möschl einen Heber über den Duisburger Kasten. Die Zebras versuchten weiter, das Spiel nach eigenem Ballgewinn schnell zu machen. Nach einen gefährlichen Konter über die rechte Seite schoss Oliveira Souza (62.) über das Gehäuse.

In der anschließenden Phase boten sich Chancen im Minutentakt. Bei einem Schuss von Dynamos Benatelli (66.) aus 17 Metern konnte Flekken noch die Fäuste hochreißen. Anschließend hatte Stoppelkamp (72.) die beste MSV-Chance des Spiels, der 30-Jährige scheiterte am Pfosten. Im direkten Gegenzug musste Wolze gegen Benatelli in höchster Not klären. In der 75. Minute vergab der frei stehende Brandstetter die nächste MSV-Großchance. Die mangelnde Chancenverwertung bestraften die Sachsen kurz vor Schluss: Nach einer Dynamo-Ecke erzielte der eingewechselte Neuzugang Lucas Röser (88.) per Kopf den Siegtreffer.

Stand: 30.07.2017, 17:20