Bielefeld selbstbewusst nach Fürth

Vor allem vor schnellen Gegenstößen der Franken warnt Saibene. "Sie haben eine ähnliche Spielweise wie letzte Saison und verfügen über eine konstante Mannschaft" , so der der Luxemburger. "Wir müssen gucken, dass wir Kontersituationen vermeiden und uns in einigen Phasen des Spiels besser aufteilen."

Texeira fehlt, Schütz fraglich

Fehlen wird Bielefelds Rechtsverteidiger Nils Texeira, der nach seiner Roten Karte für zwei Spiele aussetzen muss. Für ihn soll Florian Dick auflaufen. Fraglich ist weiter der Einsatz von Mittelfeldspieler Tom Schütz (Achillessehnenprobleme). "Wenn es klappt, wäre es super. Wenn nicht, dann lassen wir es, denn es wäre zu gefährlich" , so Saibene. Falls es für Schütz nicht reichen wird, würden die beiden Österreicher Manuel Prietl und Konstantin Kerschbauer wohl erneut die "Doppel-Sechs" bilden.

Saibene denkt zudem über weitere Wechsel in der Startelf nach: "Ich kann mir gut vorstellen, dass es im Vergleich zum Jahn-Spiel Wechsel geben könnte." Kandidaten könnten die gegen Regensburg eingewechselten Patrick Weihrauch und Andraz Sporar sein. Letzterer hatte das Siegtor für die Ostwestfalen erzielt.

Neymar-Wechsel: "Werte des Fußball gehen verloren"

Saibene fand zudem deutliche Worte zum Wechsel des Brasilianers Neymar vom FC Barcelona zu Paris St. Germain. Paris zahlt dabei eine Ablösesumme von 222 Millionen Euro, zudem kursieren Gerüchte über ein millionenschweres Handgeld im hohen zweistelligen Bereich für den 25-Jährigen.

"Ich finde das nicht gut, das sind einfach utopische Summen" , sagte Saibene. "Wenn so etwas passiert, dann verliert der Fußball an Wert. Gleichzeitig gehen dadurch die richtigen Werte des Fußballs verloren. Mir macht das Angst, denn so distanziert man sich von den normalen Fans. Die Leute können sich vielleicht demnächst nicht mehr mit dem Fußball identifizieren – und das völlig zu Recht. "

Stand: 04.08.2017, 20:08