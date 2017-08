Fortuna-Trainer Funkel warnt vor Aue

Nach dem Auftakt-Remis (2:2) gegen Eintracht Braunschweig tritt Zweitligist Fortuna Düsseldorf am Sonntag (06.08.2017/15.30 Uhr) bei Erzgebirge Aue zum ersten Auswärtsspiel der Saison an. Das Spiel von Aue in Heidenheim vor einer Woche war wegen Unwetter nach zwölf Minuten abgebrochen worden - aus Sicht von Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel kein Nachteil für die Sachsen. "Man spielt sich schon in den Testspielen und Trainingseinheiten der Vorbereitung ein und nicht erst am 1. Spieltag", sagte der 63-Jährige. "Ich denke allerdings, dass Aue mit der gleichen Startformation wie in Heidenheim antreten wird."