BVB-Chef Watzke warnt: "Fifa muss aufpassen"

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke Watzke hat sich am Montag (30.01.2017) warnend an den Fußball-Weltverband Fifa gewandt. " Die großen Klubs haben alle das Gefühl, dass sie von der FIFA nicht ernstgenommen werden ", so der BVB -Chef am Rande des Sportbusiness-Kongresses "Spobis" in Düsseldorf. " Die Fifa muss aufpassen, dass sie uns nicht so sehr piesackt, bis mal eine Reaktion kommt. "

Watzke: "Spielerboykott würde gesamtes System sprengen"

Hintergrund seiner Kritik ist die Aufstockung der Fußball-Weltmeisterschaft auf 48 Teilnehmer, die ab 2026 greifen wird. Einen möglichen Boykott durch die Spieler der großen Vereine sieht Watzke allerdings skeptisch. " Wir haben auch eine Verantwortung." Man kann nicht einfach sagen, wir stellen unsere Spieler jetzt nicht mehr ab. Das sprengt das System. Man trifft damit die Spieler und das gesamte System. Eigentlich will das niemand. "

Kritik auch von Bayern-Boss Rummenigge

Ähnlich äußerte sich in Düsselorf auch Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge. Das Geschacher um die Startplätze, das " hinter den Kulissen losgeht ", sei " dem Fußball unwürdig ". Der Vorstandsvorsitzende der Bayern forderte vom Weltverband: " Sie müssen mal weg von der Politik und den Finanzen und dem Fußball mehr Beachtung zeigen. " Rummenigge sieht aber eine Veränderung. " Die Machtstrukturen verändern sich gerade zu den großen Vereinen, zu denen auch Dortmund und die Bayern gehören. Das wird weder die Fifa noch die Uefa aufhalten können. "

Einigkeit zwischen Watzke und Rummenigge

Zuletzt hatte es zwischen den Vertretern der beiden Topclubs einige verbale Scharmützel gegeben. Watzke hatte sich über Kommentare von Uli Hoeneß zum BVB geärgert. Der Dortmunder Boss hatte sich über die " höhnische Art " beschwert und " eine Wahrnehmungsstörung " beim Bayern-Präsidenten beklagt. Mit Rummenigge scheint er sich besser zu verstehen.

Stand: 30.01.2017, 17:50